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В Гомеле нетрезвый пассажир такси ударил женщину-водителя

14.10.2019 12:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гомеле пьяный пассажир такси ударил кулаком в лицо женщину-водителя.

По информации УВД Гомельского облисполкома, 13 октября 47-летняя водитель такси сообщила сотрудникам милиции, что она приняла заказ от пассажира, который оказался пьяным.

Мужчина сел в автомобиль и начал приставать к женщине. Она одернула его и остановила машину. Тогда пассажир схватил водителя за шею и ударил кулаком в лицо. Пострадавшая смогла вырваться и покинуть салон машины. В это время нападавший успел скрыться.

На поиски мужчины был направлен отряд ОМОНа, который обследовал рядом находящиеся дворы. В какой-то момент сотрудники заметили злоумышленника, им оказался 46-летний мужчина. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Недавно в Минске мужчина поссорился с таксистом и повредил его автомобиль. Известно, что ранее фигурант был судим за хулиганство (читать далее).

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Гомеле пьяный пассажир такси ударил кулаком в лицо женщину-водителя. По информации УВД Гомельского облисполкома, 13 октября 47-летняя водитель...
 
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