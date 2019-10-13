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Электромобиль Porsche Taycan обзавелся базовой версией 4S

14.10.2019 13:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Porsche подготовила к выходу на рынок самой простой версии электрокара Taycan, который дебютировал в сентябре с двумя вариантами силовых установок (680-сильной у Turbo и 761-сильной у Turbo S).


Новая базовая модификация называется 4S и также располагает двумя электромоторами, мощность которых составляет 530 лошадиных сил в случае с батареей емкостью 79,2 кВтч. При заказе батареи Performance Plus на 93,4 кВтч речь идет о 571 лошадиной силе — дальность хода на одной зарядке достигает 462 км по циклу WLTP, а у варианта с менее емким аккумулятором она сокращается до 405 км.


До 100 км/ч Taycan 4S разгоняется за паспортные 4 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Из отличительных особенностей стартовой версии Taycan — измененная форма переднего воздухозаборника и заднего диффузора, а также 19-дюймовые колесные диски оригинального дизайна. В «базе» у Taycan 4S имеется пневмоподвеска, частичная отделка салона кожей и передние сиденья с 8 электрорегулировками.


Старт продаж Taycan 4S запланирован на начало следующего года. Стоимость в Германии — от 105 607 евро.

 
 
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Компания Porsche подготовила к выходу на рынок самой простой версии электрокара Taycan, который дебютировал в сентябре с двумя вариантами силовых установок.
 
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