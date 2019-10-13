«Огненная вода» потекла из кранов обычной рязанской многоэтажки

Источник материала: Tut.by

В многоквартирном жилом доме в Рязани из-под кранов внезапно начала течь вода, которая горит. Это началось после замены труб: по мнению жильцов, в воде присутствует сероводород или даже бензин. С причиной такого необычного явления теперь разбираются специалисты, которые выехали на место и взяли пробы воды.