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«Огненная вода» потекла из кранов обычной рязанской многоэтажки
Источник материала: Tut.by
В многоквартирном жилом доме в Рязани из-под кранов внезапно начала течь вода, которая горит. Это началось после замены труб: по мнению жильцов, в воде присутствует сероводород или даже бензин. С причиной такого необычного явления теперь разбираются специалисты, которые выехали на место и взяли пробы воды.
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На место выехали специалисты.
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