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«Огненная вода» потекла из кранов обычной рязанской многоэтажки

14.10.2019 13:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В многоквартирном жилом доме в Рязани из-под кранов внезапно начала течь вода, которая горит. Это началось после замены труб: по мнению жильцов, в воде присутствует сероводород или даже бензин. С причиной такого необычного явления теперь разбираются специалисты, которые выехали на место и взяли пробы воды.

 
 
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