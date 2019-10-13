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Бывший сотрудник NASA заявил о существовании признаков жизни на Марсе

14.10.2019 14:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гилберт Левин, ученый и бывший сотрудник NASA, недавно заявил: на Марсе нашли следы жизни более 40 лет назад. Об этом рассказывает портал Scientific American.


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По словам Левина, еще в 1976 году во время программы «Викинг» сотрудники NASA обнаружили в марсианском грунте признаки «микробного дыхания». Об этом говорила повышенная концентрация в нем кислорода. При этом пробы грунта были взяты в разных местах, расстояние между которыми составляет более шести тысяч километров.

Таких проб было четыре, и каждая дала положительный результат. Впрочем, в то время в NASA пришли к выводу, что это говорит лишь о «наличии в них вещества, имитирующего жизнь». Левин добавил, что за последние 43 года NASA ни разу не отправляло на Марс космические аппараты с оборудованием, которое бы позволило провести повторные тесты.

 
 
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Еще в 1976 году во время программы «Викинг» сотрудники NASA обнаружили в марсианском грунте признаки «микробного дыхания».
 
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