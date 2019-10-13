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Футболистов обвинили в поддержке войны в Сирии за лайк фото игрока сборной Турции

14.10.2019 13:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Германии Илкай Гюндоган ответил на критику за лайк под постом турецкого нападающего «Эвертона» Дженка Тосуна, пишет sports.ru.

Тосун забил за сборную Турции в матче квалификации Евро-2020 с Албанией (1:0). После этого часть игроков турецкой команды подбежала к трибунам и отпраздновала военным приветствием. В этом многие усмотрели жест поддержки турецкой армии, которая начала военную операцию в Сирии.

Позже Тосун опубликовал в инстаграме фотографию празднования. Гюндоган и Эмре Джан, имеющие турецкие корни, поставили лайки под этим постом.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Ülkemiz için, mehmetçiklerimiz için, şehitlerimiz için

 
 
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После гола часть игроков турецкой команды подбежала к трибунам и отпраздновала военным приветствием.
 
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