В Сенненском районе Renault из-за лопнувшего колеса снес забор

Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки пострадал при столкновении с забором в Сенненском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.



Фото: ГАИ

Авария произошла 13 октября, около 19.00. По предварительной информации, 42-летний водитель Renault ехал по трассе Р25 Витебск — Сенно — Толочин. В древние Белая Липа из-за разгерметизации левого переднего колеса он не справился с управлением, автомобиль вылетел за пределы дороги и врезался в забор жилого дома.

В результате ДТП водитель Renault получил травмы и был госпитализирован.