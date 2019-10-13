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В Сенненском районе Renault из-за лопнувшего колеса снес забор

14.10.2019 13:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки пострадал при столкновении с забором в Сенненском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.


Фото: ГАИ

Авария произошла 13 октября, около 19.00. По предварительной информации, 42-летний водитель Renault ехал по трассе Р25 Витебск — Сенно — Толочин. В древние Белая Липа из-за разгерметизации левого переднего колеса он не справился с управлением, автомобиль вылетел за пределы дороги и врезался в забор жилого дома.

В результате ДТП водитель Renault получил травмы и был госпитализирован.

 
Теги: Витебск
 
 
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В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован.
 
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