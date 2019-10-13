|
В Сенненском районе Renault из-за лопнувшего колеса снес забор
Источник материала: Tut.by
Водитель легковушки пострадал при столкновении с забором в Сенненском районе. Об этом
Авария произошла 13 октября, около 19.00. По предварительной информации, 42-летний водитель Renault ехал по трассе Р25 Витебск — Сенно — Толочин. В древние Белая Липа из-за разгерметизации левого переднего колеса он не справился с управлением, автомобиль вылетел за пределы дороги и врезался в забор жилого дома.
В результате ДТП водитель Renault получил травмы и был госпитализирован.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)