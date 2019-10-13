Почему нужно есть кашу: главные факты о крупах

Источник материала: Tut.by

Манка, пшено, гречка… «Здоровье Mail.Ru» сравнило разные виды круп, чтобы выяснить, какая из них полезнее и сколько каши нужно есть.



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Овсянка

Многие не завтракают: чашка кофе — и на работу. А зря. Люди, которые съедают порцию овсяной крупы по утрам, берегут себя от лишнего веса и проблем с сердцем.

Какой должна быть овсянка, чтобы принести вам пользу? Выбирайте цельнозерновую крупу — ее делают из зерен овса. Овсянка содержит магний, фосфор, цинк и тиамин. Овсяная крупа богата пищевыми волокнами, которые усиливают чувство насыщения, снижают риск атеросклероза и диабета. Клетчаткой питаются «полезные» микробы в толстом кишечнике. Волокно стимулирует его работу и защищает вас от рака. Правда, варить такую крупу долго — почти час.

Второй вариант — прессованные овсяные хлопья. В них полезных веществ чуть меньше, но они есть, и на варку уйдет 25−30 минут. А вот в овсянке быстрого приготовления много добавок: сахара, красителей и загустителей, поэтому она содержит больше калорий.

Рис

Люди придумали сотни блюд из риса. В Японии готовят роллы с рисом, в Италии — ризотто, в Испании — паэлью, в Португалии едят сладкий рис.

Полезнее — темный рис в оболочке. В нем содержится витамин В1 и холин, который нужен для нервной системы, калий для работы сердца и растительный белок.

У риса ниже гликемический индекс, что важно для людей с диабетом. В белом рисе полезных веществ мало. После очистки остается только 40% калия, 25% клетчатки и 11% витамина В1.

Тем не менее бывают случаи, когда рисовая каша улучшает здоровье. В ней содержится мало белка — это главная крупа для людей с болезнями почек. Рис также рекомендуют при расстройстве желудка и заболеваниях с диарейным синдромом.

Гречка

Хотите похудеть? Ешьте гречку! В этой крупе много растительного белка. Съели 200 граммов крупы на второе — получили половину суточной нормы. Белок насыщает — и аппетит в течение дня снижается. Такой обед полезен для сердца. В порции гречки — 58% суточной нормы магния для сердечного ритма и нервной системы.

Клетчатка в гречке помогает бороться с запорами. В ядрах содержится крахмал, который медленно повышает уровень глюкозы в крови, что полезно при снижении веса и сахарном диабете. А еще гречка подходит людям с непереносимостью глютена — от нее страдает 1% людей в мире. В гречке глютена нет, поэтому ее включают в диету таких пациентов.

Манка

А вот манка не так хороша: в ней нет клетчатки. Клетчатка — «сердце» любой крупы. Волокно снижает уровень холестерина в крови, риск болезней сердца, диабета и помогает худеть.

Вместо этого в манке содержатся простые углеводы — она усваивается быстрее других круп, поэтому голод возвращается быстрее.

Манная каша спасает людей с болезнями ЖКТ: например, с язвенной болезнью желудка и панкреатитом. Таким пациентам нельзя есть грубое волокно. Манка легко усваивается, не вызывает напряженной работы пищеварительных желез и уменьшает болезненные симптомы.

Пшено

Пшенку делают из проса. Кстати, просо — одна из самых древних зерновых культур. Пшенная каша полезна для сердца и сосудов. В 200-граммовой порции содержится 22% суточной нормы магния и 28% марганца. Пшенка богата фосфором и витамином В1 — тиамином. Дефицит тиамина часто встречается у алкоголиков — спиртное нарушает усвоение в кишечнике.

В пшенке содержится клетчатка и жиры омега-3 растительного происхождения, полезные для работы сердца. Пшенная каша утоляет голод и помогает не переедать. Однако стоит помнить, что из всех круп пшено содержит наименее ценный белок.

Ячневая крупа

Ячку любили готовить в СССР — дома и в столовых. Эта крупа имеет естественную сладость. Вкусно, а главное — недорого. Ячку делают из цельных зерен ячменя, поэтому в ней сохраняется масса ценных компонентов. В этой крупе содержится нерастворимая клетчатка, которая защищает сосуды от отложения холестерина. В «ячке» много витамина В1, хрома, фосфора и магния.

Перловка

Эту крупу тоже делают из ячменя. Из зерен удаляют отруби, а затем шлифуют. Поэтому перловка уступает ячневой крупе по питательной ценности — в перловке меньше клетчатки. Тем не менее недооценивать эту крупу нельзя. Перловка насыщает, сдерживает аппетит и содержит много полезных веществ: марганец, селен, цинк, витамины В1, В2 и В6. Попробуйте приготовить кашу в качестве гарнира с овощами.

Ешьте разные крупы

Так вы получите максимум полезных веществ. Крупы — отличный гарнир и самостоятельное блюдо: сытные и надолго дают организму энергию. Пробуйте новые рецепты — каждую крупу можно приготовить вкусно! Главное — мера.