Безопасность избирательных участков (Дзержинский район)

Источник материала: Новости Дзержинска

В Дзержинском исполнительном комитете состоялось заседание среди председателей, заместителей председателей и секретарей избирательных участков по выборам в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, в котором принял участие по вопросам пожарной безопасности начальник районного отдела по чрезвычайным ситуациям Максим Валерьевич Баско.

Перед началом заседания всем председателям избирательных комиссий были вручены памятки о предъявляемых мерах пожарной безопасности на участках, после чего начальник отдела остановился подробнее на данных требованиях. Отметил, что важностью в данном направлении будет в обязательном порядке со всеми представителями комиссий провести инструктажи, обеспечить на каждом избирательном участке наличие первичных средств пожаротушения, планов эвакуаций. Также всем присутствующим очередной раз напомнил основные действия в случае возникновения пожара.

Обозначил, что мониторинги уже практически всех избирательных участков проведены, и будут продолжаться. Поэтому, если вопросы по данному направлению будут возникать, то работники МЧС всегда смогут дать консультацию, чтобы вовремя устранить все недочеты.















