Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня Константину Остапуку, который когда-то был "лисом" дали 30 базовых за то, что он якобы возле КПП завода Айпаур выкрикнул "Нет заводу АКБ".





Александру Автуховичу, напавшему на активистку Машу возле того же самого КПП, при этом нанес не менее 5 ударов, в том числе портфелем по голове, дали 12 базовых.





И напомним, что у Маши была ЗЧМТ. Смотрите не перепутайте - 12 базовых за нападение за женщину, и 30 за "нет заводу АКБ".