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За избиение женщины - 12 базовых, а за выкрик "нет заводу АКБ" целых 30

14.10.2019 14:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня Константину Остапуку, который когда-то был "лисом" дали 30 базовых за то, что он якобы возле КПП завода Айпаур выкрикнул "Нет заводу АКБ".

За избиение женщины - 12 базовых, а за выкрик "нет заводу АКБ" целых 30

Александру Автуховичу, напавшему на активистку Машу возле того же самого КПП, при этом нанес не менее 5 ударов, в том числе портфелем по голове, дали 12 базовых.

За избиение женщины - 12 базовых, а за выкрик "нет заводу АКБ" целых 30

И напомним, что у Маши была ЗЧМТ. Смотрите не перепутайте - 12 базовых за нападение за женщину, и 30 за "нет заводу АКБ".

 
 
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  Сегодня Константину Остапуку, который когда-то был "лисом" дали 30 базовых за то, что он якобы возле КПП завода Айпаур выкрикнул "Нет заводу АКБ". Александру...
 
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