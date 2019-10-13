|
Байкеры представили клип - "Брестская мотокультура"
14.10.2019 14:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вашему вниманию - ролик мотоциклистов. Музыка и слова - Байки BY (А.Кривоносов). Запись ролика велась на различных мероприятиях, его выпуск приурочили к закрытию сезона-2019. Ролик посвящается Бресту и брестским мотоциклистам.
Напомним, 12 октября 2019 года состоялись мероприятия в рамках
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2018 21.by