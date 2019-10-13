ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Около 2 тыс. военнослужащих государств - членов ОДКБ участвуют в учениях "Поиск-2019" под Барановичами

14.10.2019 14:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Специальное учение с силами и средствами разведки государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности "Поиск-2019" пройдет с 14 по 18 октября в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Около 2 тыс. военнослужащих государств - членов ОДКБ участвуют в учениях "Поиск-2019" под Барановичами

Учения пройдут на четырех полигонах - Обуз-Лесновском, Домановском, Чепелево и Осиповичском. Свое мастерство и боевую выучку здесь продемонстрируют военнослужащие Армении, Беларуси, Казахстана, России, Кыргызстана, Таджикистана и оперативная группа Объединенного штаба ОДКБ. Всего задействовано около 2 тыс. военнослужащих и свыше 250 единиц техники, в том числе авиационной.

К участию в "Поиске-2019" привлечены штатные силы и средства разведки Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ (КСОР), подразделения войсковой, специальной, радиоэлектронной, воздушной, инженерной, артиллерийской и радиационной, химической и биологической разведки, общевойсковых подразделений, авиации, ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Беларуси, а также подразделения МВД и МЧС республики.

В ходе учения будут отрабатываться вопросы организации и ведения разведки при локализации приграничного вооруженного конфликта в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности ОДКБ. Участники отработают практические действия по подготовке и выводу в назначенные районы разведывательных подразделений наземным, воздушным и другими способами (в том числе ночью), организации засад, блокирования незаконных вооруженных формирований и освобождения населенных пунктов.

Главной целью мероприятия является отработка слаженности действий органов управления разведкой коллективных сил ОДКБ, повышение их оперативной совместимости при выполнении задач по предназначению. "Поиск-2019" проводится в рамках совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2019" и в соответствии с планом подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ.

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Специальное учение с силами и средствами разведки государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности "Поиск-2019" пройдет с 14 по 18 октября в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Безопасность избирательных участков (Дзержинский район)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
14.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика