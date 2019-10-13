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Действенная система социальной защиты матери и ребенка

14.10.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

В Республике Беларусь поддержка материнства и детства была и продолжает оставаться в числе приоритетов государственной социальной политики. Действует разветвленная система государственной поддержки семей, воспитывающих детей. Она включает выплату пособий в связи с рождением и воспитанием детей, государственную поддержку при строительстве (реконструкции) жилья, обеспечение бесплатным питанием детей первых двух лет жизни и предоставление других видов государственной адресной социальной помощи, единовременных выплат при рождении двоих и более детей, гарантий в сфере образования, здравоохранения, пенсионного, трудового, налогового и жилищного законодательства.
В систему государственных пособий входит 11 видов. Самое значимое — пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, установленное на уровне 35-40% среднего заработка по стране причем для всех получателей, независимо от того, застрахованы они или нет. На 1 октября 2019 г. его размер составляет 376,11 руб. на первого ребенка, на второго и последующих детей — 429,84 руб.
Единовременная выплата при рождении первого ребенка составляет 10 бюджетов прожиточного минимума в среднем на душу населения (2 309,10 руб.), при рождении второго и последующих детей — 14 БПМ (3 232,74 руб.). Дополнительные выплаты осуществляются при рождении двоих и более детей на приобретение детских вещей первой необходимости в размере 2 БПМ на каждого родившегося ребенка (сегодня это суммарно 461,82 руб.).
Значительный объем инвестиций направляется в систему поддержки многодетных семей. С 1 января 2015 года реализуется программа семейного капитала, ее цель — увеличение количества детей, рожденных третьими и последующими, и долгосрочная поддержка многодетных семей. В нашем районе по состоянию на 1 октября этого года принято 199 решений о назначении семейного капитала, в т. ч в 2019 г. — 27. Срок действия программы семейного капитала продлен по 31 декабря 2024 г. с расширением направлений его досрочного использования исходя из интересов многодетных семей. На 1 января 2020 г. устанавливается размер субсидии в 22,5 тыс. бел. руб.
В Беларуси функционирует система государственной адресной социальной помощи оказания временной материальной поддержки малообеспеченным и находящимся в трудной жизненной ситуации гражданам и семьям. В основу данной системы положен принцип адресного предоставления социальной помощи наиболее нуждающимся семьям и гражданам. В качестве критерия нуждаемости выступает БПМ.
Назову правовые гарантии для семей, воспитывающих детей, в области трудового законодательства. Женщины с детьми, беременные женщины имеют дополнительные гарантии при заключении или расторжении трудового договора, продлении срока контракта, планировании трудовых отпусков; запрещено привлечение беременных женщин к сверх­урочным работам, работе в ночное время, государственные праздники и праздничные дни, выходные дни; женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, могут привлекаться к работе в ночное время только с их письменного согласия. Установлены ограничения на привлечение к ночным, сверх­урочным работам, работам в государственные праздники, праздничные, выходные дни женщин, имеющих детей в возрасте от трех до четырнадцати лет (детей-инвалидов – до 18 лет) – только с их письменного согласия; предоставляются социальные отпуска (по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет с выплатой соответствующих пособий; предоставляются дополнительные свободные от работы дни (многодетным родителям, родителям, воспитывающим ребенка инвалида; родителям, с двумя детьми в возрасте до 16 лет) и др. В июле текущего года были внесены изменения в Трудовой кодекс Республики Беларусь. В частности, закреплены дополнительные социально-трудовые гарантии: снятие запрета на направление в служебную командировку женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, предоставление отцам по их желанию отпуска (до 14 календарных дней) при рождении в семье ребенка.
Налоговые гарантии включают предоставление стандартного налогового вычета.
О некоторых аспектах пенсионноого обеспечения: многодетным матерям, родившим пять и более детей, право на пенсию по возрасту предоставляется при 5 годах стажа работы с уплатой обязательных страховых взносов и общем стаже 15 лет (для женщин, занятых непосредственно в производстве сельскохозяйственной продукции, — 10 лет); пенсия назначается родителям детей-инвалидов (инвалидов с детства) при 5-летней продолжительности стажа их работы с уплатой взносов и общем стаже 20 лет; в общий стаж может быть засчитано до 9 лет ухода за малолетними детьми. Если уход осуществлялся за ребенком-инвалидом или инвалидом I группы, то в общий стаж периоды такого ухода включаются без ограничения.
Пенсии указанным лицам назначаются на 5 лет ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста, а многодетным матерям, занятым непосредственно в производстве сельскохозяйственной продукции не менее 10 лет, — независимо от возраста. Матерям, родившим девять и более детей, и награжденным одной из государственных наград СССР за материнство или орденом Матери, предоставлено право на пенсию за особые заслуги перед Республикой Беларусь.
Укреплению института семьи, формированию в обществе духовно-нравственных семейных ценностей способствовало включение в систему государственных наград Республики Беларусь ордена Матери, которым награждаются женщины, родившие и воспитавшие пять и более детей. В Кировском районе 32 женщины награждены орденом Матери, в т.ч. в 2018 г. — 1.
Ирина ПЕТРОВСКАЯ, заместитель начальника управления по труду,
занятости
и социальной защите
райисполкома.

 
 
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В Республике Беларусь поддержка материнства и детства была и продолжает оставаться в числе приоритетов государственной социальной политики. Действует...
 
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