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В Гомеле 46-летний пассажир избил таксистку

14.10.2019 14:16 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Гомеле 46-летний пассажир избил таксистку
Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел днем 13 октября в Гомеле. В милицию обратилась 47-летняя таксистка и сообщила, что ее избил пьяный пассажир, сообщает УВД Гомельского облисполкома.

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По ее словам, мужчина сел в машину и стал приставать к женщине. Когда водитель не отреагировала на его «ухаживания», он ее схватил за шею и ударил по лицу. Женщине удалось выбраться из машины, а нападавший скрылся.

Спустя короткое время подозреваемый был найден. Им оказался 46-летний гомельчанин. Он задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 УК Республики Беларусь («Хулиганство»). Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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За подобный инцидент мужчине грозит до трех лет лишения свободы.
 
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