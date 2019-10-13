В Гомеле 46-летний пассажир избил таксистку

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, инцидент произошел днем 13 октября в Гомеле. В милицию обратилась 47-летняя таксистка и сообщила, что ее избил пьяный пассажир, сообщает УВД Гомельского облисполкома.

Витебске В работник избил своего начальника из-за плохой зарплаты

По ее словам, мужчина сел в машину и стал приставать к женщине. Когда водитель не отреагировала на его «ухаживания», он ее схватил за шею и ударил по лицу. Женщине удалось выбраться из машины, а нападавший скрылся.

Спустя короткое время подозреваемый был найден. Им оказался 46-летний гомельчанин. Он задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 УК Республики Беларусь («Хулиганство»). Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.