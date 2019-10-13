16 октября 2019 г. с 10 до 12 часов состоится «прямая телефонная линия» с главным государственным санитарным врачом Волковысского района Максимом Васильевичем Жуковичем по теме «Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Вопросы можно задать по телефону 4-12-11.