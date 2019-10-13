16 октября 2019 г. с 10 до 12 часов состоится «прямая телефонная линия» с главным государственным санитарным врачом Волковысского района
Вопросы можно задать по телефону 4-12-11.
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Прямая линия с главным государственным санитарным врачом Волковысского района
14.10.2019 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
16 октября 2019 г. с 10 до 12 часов состоится «прямая телефонная линия» с главным государственным санитарным врачом Волковысского района
Вопросы можно задать по телефону 4-12-11.
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16 октября 2019 г. с 10 до 12 часов состоится «прямая телефонная линия» с главным государственным санитарным врачом Волковысского...
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