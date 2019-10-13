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Нобелевскую премию по экономике вручили за экспериментальный подход в борьбе с глобальной бедностью

14.10.2019 14:34 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Нобелевскую премию по экономике вручили за экспериментальный подход в борьбе с глобальной бедностью

twitter.com/nobelprize

Лауреатами премии по экономике в 2019 году стали Эстер Дюфло, Абхиджит Банерджи и Майкл Кремер.

Эстер Дюфло – французский экономист, профессор Массачусетского технологического института (США), Абхиджит Банерджи – экономист, соучредитель Лаборатории по исследованию проблем бедности имени Абдула Латифа Джамиля Массачусетского технологического института, Майкл Кремер – американский экономист, специалист по экономике развития.

В 2018 году Нобелевская премия по экономике была присуждена американским экономистам Уильяму Нордхаусу и Полу Ромеру за исследования в области долгосрочного макроэкономического анализа.

В период с 1901 по 2018 год нобелевские премии по экономике были вручены 50 раз. За все время существования этой премией была награждена только одна женщина – американский политолог и экономист, основатель Блумингтонской школы Элинор Остром. Самым молодым лауреатом является американский экономист Кеннет Джозеф Эрроу, которому был 51 год на момент вручения премии в 1972 году. Старейший лауреат – один из основателей теории оптимальных механизмов Леонид Гурвич. В 2007 году его наградили премией в возрасте 90 лет, передает БелТА.

 
 
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Лауреатами премии по экономике в 2019 году стали Эстер Дюфло, Абхиджит Банерджи и Майкл Кремер.
 
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