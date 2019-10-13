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IT-страна: Лукашенко разрешил создать отдельный вуз для айтишников. Без Минобразования

14.10.2019 14:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

IT-вуз намерены создать в Беларуси к новому учебному году. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель премьер-министра Александр Турчин после совещания у Лукашенко по вопросам развития страны в цифровой сфере


Лукашенко в ПВТ, архивное фото

На совещании средипрочемго обсуждались вопросы образования и подготовки специалистов для отрасли. По словам Александра Турчина, Лукашенко поддержал предложение о создании IT-вуза.

"Это предложение не только IT-сообщества, но и наших ведущих вузов: БГУ и БГУИР. Думаю, в ближайшее время мы внесем на рассмотрение главы государства соответствующий проект нормативного правового акта, который будет регулировать деятельность этого учреждения образования", - сказал первый вице-премьер.

Учредителями IT-вуза выступят Парк высоких технологий, БГУ, БГУИР и крупные компании - резиденты ПВТ. Открыть учреждение планируют к новому учебному году. Какое название он получит, пока неизвестно. Но Лукашенко потребовал, чтобы в мире оно обязательно ассоциировалось со страной.


"Это будет наша попытка готовить специалистов очень высокого уровня, - отметил Александр Турчин. - Предполагаем, что обучение в вузе будет платным, без бюджетного финансирования". Для поддержки одаренных ребят планируется разработать систему грантов.
 
 
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IT-вуз намерены создать в Беларуси к новому учебному году. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель премьер-министра Александр Турчин после...
 
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