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Соболенко сохранила 16-е место в мировом рейтинге WTA
Источник материала: Партизан
Согласно обновленному мировому рейтингу Женской теннисной ассоциации, белорусская теннисистка Арина Соболенко сохранила 16-ю позицию и имеет в активе 2 580 очков
Александра Саснович с 957 очками по-прежнему остается на 64-й строке в мировой классификации.
А вот Виктории Азаренко не удалось сохранить 49-е место, сейчас она находится на 50-м и имеет 1 115 очков.
На три позиции поднялась Ольга Говорцова, теперь с 298 очками в активе она занимает 197-ю строку.
Топ-10 рейтинга WTA не изменился:
Эшли Барти (Австралия) — 7 096;
Каролина Плишкова (Чехия) — 6 015;
Наоми Осака (Япония) — 5 621;
Элина Свитолина (Украина) — 5 525;
Бьянка Андрееску (Канада) — 5 041;
Симона Халеп (Румыния) — 4 962;
Петра Квитова (Чехия) — 4 776;
Кики Бертенс (Нидерланды) — 4 495;
Серена Уильямс (США) — 3 935;
Белинда Бенчич (Швейцария) — 3 848.
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Согласно обновленному мировому рейтингу Женской теннисной ассоциации, белорусская теннисистка Арина Соболенко сохранила 16-ю позицию и имеет в активе 2 580 очков
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