Соболенко сохранила 16-е место в мировом рейтинге WTA

Александра Саснович с 957 очками по-прежнему остается на 64-й строке в мировой классификации.





А вот Виктории Азаренко не удалось сохранить 49-е место, сейчас она находится на 50-м и имеет 1 115 очков.





На три позиции поднялась Ольга Говорцова, теперь с 298 очками в активе она занимает 197-ю строку.









Топ-10 рейтинга WTA не изменился:





Эшли Барти (Австралия) — 7 096;

Каролина Плишкова (Чехия) — 6 015;

Наоми Осака (Япония) — 5 621;

Элина Свитолина (Украина) — 5 525;

Бьянка Андрееску (Канада) — 5 041;

Симона Халеп (Румыния) — 4 962;

Петра Квитова (Чехия) — 4 776;

Кики Бертенс (Нидерланды) — 4 495;

Серена Уильямс (США) — 3 935;

Белинда Бенчич (Швейцария) — 3 848.