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Доллар и евро слегка отыгрались
Источник материала: Партизан
Торги на БВФБ в понедельник завершились уже восьмым подряд укреплением белорусского рубля к валютной корзине. С начала октября стоимость корзины валют снизилась на 0,80%.
Курс доллара подрос всего на 0,0014 рубля до 2,0519 BYN/USD, покинув минимум за 18 дней.
Курс евро вырос на 0,0019 BYN до 2,2609 BYN/EUR.
Курс российского рубля упал на 0,0064 BYN до 3,1872 BYN/100 RUB.
Итоги прошедшей недели 7—11 октября 2019 на валютном рынке Беларуси
Белорусский рубль укрепился ко всем основным валютам:
курс доллара −1,13%;
курс евро −0,80%;
курс российского рубля −0,02%;
валютная корзина −0,50%.
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