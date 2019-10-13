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Саснович выбыла в 1/16 финала турнира в Москве
Источник материала: Партизан
Белоруска Александра Саснович (64-й номер рейтинга ВТА) выбыла в 1/16 финала турнира в Москве (призовой фонд — 966 900 долларов).
Наша соотечественница уступила представительнице Латвии Анастасии Севастовой (25 ВТА) — 1:6, 5:7.
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Белоруска Александра Саснович (64-й номер рейтинга ВТА) выбыла в 1/16 финала турнира в Москве (призовой фонд — 966 900 долларов).
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