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Саснович выбыла в 1/16 финала турнира в Москве

14.10.2019 13:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белоруска Александра Саснович (64-й номер рейтинга ВТА) выбыла в 1/16 финала турнира в Москве (призовой фонд — 966 900 долларов).

Наша соотечественница уступила представительнице Латвии Анастасии Севастовой (25 ВТА) — 1:6, 5:7.
 
 
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Белоруска Александра Саснович (64-й номер рейтинга ВТА) выбыла в 1/16 финала турнира в Москве (призовой фонд — 966 900 долларов).
 
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