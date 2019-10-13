ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нацбанк сообщил о выпуске обновленных банкнот Br20 и Br50

14.10.2019 13:20 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Национальный банк Беларуси подтверждает планы по выпуску в 2020 году обновленных банкнот Br20 и Br50, сообщил сегодня заместитель председателя правления Национально банка Дмитрий Лапко.



"Национальный банк следит за тенденциями в области защиты денежных знаков, использования современных материалов, применяемых при их изготовлении, и проводит мероприятия по дальнейшему совершенствованию наличных денег, - отметил Дмитрий Лапко.- Национальным банком анонсирован выпуск в обращение в 2020 году обновленных банкнот номиналом 20 и 50 белорусских рублей".

Зампред Нацбанка напомнил, что обновленные банкноты номиналом Br5 и Br10 введены в обращение с 20 мая 2019 года. Они разработаны на основе 5-ти и 10-ти рублевых банкнот, находящихся в обращении с 2016 года. 

С учетом требований времени в дизайн банкнот были внесены изменения. В частности, в соответствие с актуальным внешним видом приведены изображения архитектурных сооружений на лицевых сторонах банкнот. В просветительских целях на банкнотах указаны названия архитектурных сооружений.

Защитный комплекс банкнот образца 2009 года разрабатывался более 10 лет назад, в связи с чем требовалась его оптимизация и усиление.

Изменения коснулись водяного знака, защитной нити, скрытого изображения и отдельных машиночитаемых защитных элементов. Для увеличения износоустойчивости и продления срока жизни банкнот применено двустороннее лакирование и укрепление контура банкнот по периметру.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальный банк Беларуси подтверждает планы по выпуску в 2020 году обновленных банкнот Br20 и Br50, сообщил сегодня заместитель председателя правления Национально...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Не могла кормить грудью и корила себя». Белоруски снялись в красивом видео и рассказали о материнстве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
14.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • маленькая кожаная сумочка в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика