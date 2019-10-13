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"Горячий турецкий парень" получил в Беларуси срок за угрозу убить жену

14.10.2019 13:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прокуратура Молодечненского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 28-летнего гражданина Турецкой Республики Д., которому инкриминировались угроза убийством и умышленное уничтожение чужого паспорта.



Так, Д. 6 августа 2019 года прибыл из Турецкой Республики в Минск, а затем на автобусе - в Молодечно. 

По дороге к дому своей белорусской супруги обвиняемый купил в магазине кухонный нож. Увидев жену на улице, он переложил нож из сумки в карман и начал преследовать ее. Настигнув потерпевшую возле остановки общественного транспорта, обвиняемый сшиб ее с ног, нанес удары кулаком по лицу и рукам. 

Когда потерпевшей удалось подняться и отбежать в сторону, Д. выбросил на землю содержимое дамской сумочки. Увидев там паспорт жены, он порвал его руками и порезал ножом. 

Затем с ножом в руках побежал за женой, угрожая ей убийством. При этом потерпевшая реально восприняла угрозу и опасалась ее осуществления.

В судебном заседании установлено, что молодые люди в сентябре 2017 года заключили брак в г.Анталья Турецкой Республики и проживали там совместно. 

Вскоре жена вернулась в Беларусь. Супруги продолжали общаться по мессенджеру WhatsApp. 

Муж несколько раз прилетал к ней и некоторое время проживал в квартире тещи. Узнав, что супруга собирается уезжать на работу за границу, Д. стал направлять ей сообщения с угрозами.


В судебном заседании обвиняемый признал вину в полном объеме.

С учетом представленных обвинением доказательств суд Молодечненского района признал Д. виновным в угрозе убийством по ст.186 и умышленном уничтожении чужого паспорта по ст.378 Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

По совокупности преступлений Д. назначено окончательное наказание в виде 2 месяцев ареста.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
 
Теги: Минск
 
 
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Прокуратура Молодечненского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 28-летнего гражданина Турецкой Республики Д., которому...
 
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