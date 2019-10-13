Лукашенко - айтишникам: Цифра - цифрой, а гайки точить - это навсегда

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Участниками дискуссии стали руководители правительства, Администрации президента, представители государственных органов, ведущих учебных заведений, IT-сектора, Парка высоких технологий.





"Сегодня вами внесены отдельные предложения, которые должны способствовать развитию и страны как "айтишной", и других направлений, связанных с цифровизацией", - уточнил он.





Одним из вопросов, который обсуждался у Лукашенко, стала целесообразность появления в стране отдельного учебного заведения для обучения IT-специалистов.





"В IT-сообществе появилась инициатива о создании нового профильного учебного заведения. Это один из вопросов. Кроме того, у правительства есть предложения о том, как усовершенствовать систему управления информатизацией и цифровыми процессами", - сказал Президент.





Лукашенко отметил, что спектр актуальных задач по обозначенной тематике очень широк. "Именно поэтому в пятилетней программе социально-экономического развития информатизация выделена как один из приоритетов, - подчеркнул он. - Пока в этом направлении хвастаться особо нечем. Хотя на пятом Всебелорусском народном собрании была поставлена задача к 2020 году создать полноценное электронное правительство".





Лукашенко пообещал в ближайшее время провести серьезное совещание по всему кругу проблем цифровой трансформации страны.





"Начиная с азов: что ж все-таки такое цифровизация, информатизация, компьютеризация, чем они отличаются друг от друга, что в приоритете. Я уже как-то намекал нашим "цифровикам", что рассуждая на тему, далекую от понимания нашим населением (процентов 90-95 вообще не понимают, что это такое), мы просто запугиваем его, не разъясняя, что же такое цифровизация, что это за чудо такое, откуда оно взялось, - продолжил Лукашенко. - Другая тенденция - все большее и большее количество продвинутых людей видят себя только менеджерами цифровых компаний или занимающихся цифровыми и IT-технологиями.





Но я намекнул на то, что землю пахать, гайки точить, создавать продукты машиностроения и прочее - это останется еще надолго, если не навсегда. Хотя "цифра" пронизывает все отрасли, и эти в том числе. От этого мы не уходим и уходить не собираемся".









Как доложил Лукашенко первый заместитель премьер-министра Александр Турчин, предложение о создании в Беларуси "хайтек-университета" основывается на необходимости организации в стране подготовки кадров новой формации.





"Мировая экономика под влиянием IT-технологий приобретает совершенно иной вид. Появляются новые отрасли, которые генерируют колоссальные доходы, практически не используя традиционные ресурсы и механизмы. И в этом ключевую роль играет человеческий капитал.





Беларусь всегда славилась своими людьми, а наше образование всегда ценилось на постсоветском пространстве, - отметил он. - Однако в новых условиях необходимы принципиально другие подходы, которые позволят сохранить и развить этот статус.





Наша система образования сегодня в целом удовлетворяет потребности кадров. Но для успешной цифровой трансформации и создания новой экономики нам необходимы специалисты совершенного другого качества. Таких мы пока не готовим".