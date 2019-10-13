ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Закрыть нехватку айтишников. В Беларуси хотят выдавать ИТ-кредиты

14.10.2019 14:49 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Беларуси могут начать выдавать ИТ-кредиты. Это беспроцентные кредиты на образование в сфере информационных технологий. Об этом сообщил бизнесмен Виктор Прокопеня после сегодняшней встречи у президента по отдельным вопросам развития в нашей стране цифровой сферы. Кроме того, в Беларуси может появиться «хайтек-университет».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

— ИТ-кредиты — простое решение. Оно изменит настроение людей в стране. Декрет о ПВТ 2.0 был не просто подписанным документом. Посмотрите, как изменилось настроение белорусских айтишников. Как поменялось настроение тех, кто приезжает к нам из России и Украины. Мы даем хорошие релокационные пакеты, а зарплаты в сфере начинают превышать украинские и российские — серьезный вызов для этих рынков, — отмечает Виктор Прокопеня.

По его мнению, «сейчас нужен следующий шаг — чтобы не только айтишникам было выгодно работать в ИТ, но и всем остальным».

— Мы создаем группу, которая займется разработкой и реализацией проекта по ИТ-кредитам. В нее может войти каждый, кто, как и мы, горит этой идеей, верит в нее и видит, как ее можно улучшить.

Ранее Виктор Прокопеня рассказывал, что сейчас разрабатывается проект изменений в декрет № 8. Принципы, которые планируется там прописать, уже одобрены заинтересованными сторонами. Речь идет о выдаче беспроцентных кредитов на сумму до 6 тысяч рублей сроком на 5 лет. Средства будут выдавать банки-партнеры, сейчас разрабатывается Положение о кредитовании.

— Мы хотим сделать так, чтобы каждый белорус мог прийти в Парк высоких технологий и получить беспроцентный кредит на ИТ-образование. Получаешь кредит, идешь в любой образовательный центр, учишься, идешь работать, получаешь 2−3 тысячи долларов зарплату и начинаешь его возвращать через пять лет, — говорил ранее бизнесмен.

Таким образом, уверен Прокопеня, можно переобучать около 30−40 тысяч человек в год.

В Беларуси также может появиться «хайтек-университет» для подготовки «кадров новой формации», сообщает пресс-служба президента.

— Мировая экономика под влиянием IT-технологий приобретает совершенно иной вид. Появляются новые отрасли, которые генерируют колоссальные доходы, практически не используя традиционные ресурсы и механизмы. И в этом ключевую роль играет человеческий капитал. Беларусь всегда славилась своими людьми, а наше образование всегда ценилось на постсоветском пространстве, — отметил сегодня на встрече у президента первый заместитель премьер-министра Александр Турчин. — Однако в новых условиях необходимы принципиально другие подходы, которые позволят сохранить и развить этот статус. Наша система образования сегодня в целом удовлетворяет потребности кадров. Но для успешной цифровой трансформации и создания новой экономики нам необходимы специалисты совершенного другого качества. Таких мы пока не готовим.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси могут начать выдавать ИТ-кредиты. Это беспроцентные кредиты на образование в сфере информационных технологий.
 
Новости дня
Новости разные
 
Действенная система социальной защиты матери и ребенка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
14.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика