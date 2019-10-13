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Закрыть нехватку айтишников. В Беларуси хотят выдавать ИТ-кредиты
Источник материала: Tut.by
В Беларуси могут начать выдавать ИТ-кредиты. Это беспроцентные кредиты на образование в сфере информационных технологий. Об этом сообщил бизнесмен Виктор Прокопеня после сегодняшней встречи у президента по отдельным вопросам развития в нашей стране цифровой сферы. Кроме того, в Беларуси может появиться «хайтек-университет».
— ИТ-кредиты — простое решение. Оно изменит настроение людей в стране. Декрет о ПВТ 2.0 был не просто подписанным документом. Посмотрите, как изменилось настроение белорусских айтишников. Как поменялось настроение тех, кто приезжает к нам из России и Украины. Мы даем хорошие релокационные пакеты, а зарплаты в сфере начинают превышать украинские и российские — серьезный вызов для этих рынков, —
По его мнению, «сейчас нужен следующий шаг — чтобы не только айтишникам было выгодно работать в ИТ, но и всем остальным».
— Мы создаем группу, которая займется разработкой и реализацией проекта по ИТ-кредитам. В нее может войти каждый, кто, как и мы, горит этой идеей, верит в нее и видит, как ее можно улучшить.
Ранее Виктор Прокопеня
— Мы хотим сделать так, чтобы каждый белорус мог прийти в Парк высоких технологий и получить беспроцентный кредит на ИТ-образование. Получаешь кредит, идешь в любой образовательный центр, учишься, идешь работать, получаешь 2−3 тысячи долларов зарплату и начинаешь его возвращать через пять лет, — говорил ранее бизнесмен.
Таким образом, уверен Прокопеня, можно переобучать около 30−40 тысяч человек в год.
В Беларуси также может появиться «хайтек-университет» для подготовки «кадров новой формации»,
— Мировая экономика под влиянием IT-технологий приобретает совершенно иной вид. Появляются новые отрасли, которые генерируют колоссальные доходы, практически не используя традиционные ресурсы и механизмы. И в этом ключевую роль играет человеческий капитал. Беларусь всегда славилась своими людьми, а наше образование всегда ценилось на постсоветском пространстве, — отметил сегодня на встрече у президента первый заместитель премьер-министра Александр Турчин. — Однако в новых условиях необходимы принципиально другие подходы, которые позволят сохранить и развить этот статус. Наша система образования сегодня в целом удовлетворяет потребности кадров. Но для успешной цифровой трансформации и создания новой экономики нам необходимы специалисты совершенного другого качества. Таких мы пока не готовим.
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В Беларуси могут начать выдавать ИТ-кредиты. Это беспроцентные кредиты на образование в сфере информационных технологий.
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