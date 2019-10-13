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Покойник развеселил родственников, заговорив из гроба

14.10.2019 14:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ирландском графстве Килкенни скорбящие засмеялись на похоронах, услышав голос и стук из могилы. Об этом сообщает Daily Mail.

Ветеран вооруженных сил Ирландии Шей Брэдли умер 8 октября после продолжительной болезни, однако успел оставить сюрприз родным и близким.

Во время похорон мужчины из гроба внезапно донесся стук и возглас умершего: «Где, черт побери, я нахожусь? Выпустите меня отсюда! Здесь темно! Это что, священник? Это Шей! Я в ящике! Да не там, а здесь — перед вами! Я умер». После этого из могилы раздалось пение: «Я позвонил, чтобы попрощаться». Отметим, что умерший не стеснялся в выражениях на этой записи.


Видео: reddit

Дочь бывшего военного объяснила, что ирландец записал сообщение незадолго до смерти, а запись включили через колонки в гробу. Она добавила, что покойный был бы очень рад, если бы узнал, сколько людей он рассмешил.

Видеозапись с его похорон приобрела вирусную популярность. Ее опубликовали в группе ветеранов вооруженных сил Ирландии в Facebook с подписью: «Недавно нас спросили, в чем разница между военным и гражданским юмором. Это просто: он черный. Это похороны Шея Брэдли 12 октября».

 
 
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В графстве Килкенни, Ирландия, скорбящие расхохотались на похоронах.
 
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