ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

После смертельной аварии с BMW гомельчане требуют установить на Советской камеры контроля скорости

14.10.2019 15:04 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Гомельчане после Гомеля BMW вылетел на тротуар и сбил трех пешеходов, потом врезался в столб — погибли двое">страшного ДТП с двумя погибшими вечером 12 октября в центре города создали петицию, в которой требуют установить камеры фотофиксации скорости на улице Советской на участке от площади Ленина до площади Восстания.


Фото: Сергей Комков

В петиции обращают внимание на то, что на этом участке дороги водители «регулярно устраивают нелегальные гонки». Именно это обстоятельство, по мнению, автора петиции и привело к последней трагедии.

«Об этом известно многим жителям города, происходит это на постоянной основе, однако не предпринимается никаких действий для повышения уровня безопасности на дороге и предотвращения правонарушений на этом участке… 12 октября 2019 года это закономерно привело к смерти и увечью нескольких жителей города», — отмечает автор петиции. По его мнению, исправить ситуацию может установка постоянных камер фотофиксации скорости на этом отрезке.

Отрезок, о котором говорится в петиции и в самом деле считается непростым. В вечернее время, когда автомобилей на дороге становится меньше, многие водители превышают скоростной режим — а это одна из самых оживленных улиц города, на которой расположены парки, кафе и рестораны.

Читайте также

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 114
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В петиции обращается внимание на то, что на этом участке дороги водители «регулярно устраивают нелегальные гонки». Именно это обстоятельство, по мнению, автора...
 
Новости дня
Новости разные
 
Синоптики прогнозируют, что тепло в Беларуси сохранится до конца недели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
14.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика