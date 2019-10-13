После смертельной аварии с BMW гомельчане требуют установить на Советской камеры контроля скорости

Источник материала: Tut.by

Гомельчане после Гомеля BMW вылетел на тротуар и сбил трех пешеходов, потом врезался в столб — погибли двое">страшного ДТП с двумя погибшими вечером 12 октября в центре города создали петицию , в которой требуют установить камеры фотофиксации скорости на улице Советской на участке от площади Ленина до площади Восстания.



Фото: Сергей Комков

В петиции обращают внимание на то, что на этом участке дороги водители «регулярно устраивают нелегальные гонки». Именно это обстоятельство, по мнению, автора петиции и привело к последней трагедии.

«Об этом известно многим жителям города, происходит это на постоянной основе, однако не предпринимается никаких действий для повышения уровня безопасности на дороге и предотвращения правонарушений на этом участке… 12 октября 2019 года это закономерно привело к смерти и увечью нескольких жителей города», — отмечает автор петиции. По его мнению, исправить ситуацию может установка постоянных камер фотофиксации скорости на этом отрезке.

Отрезок, о котором говорится в петиции и в самом деле считается непростым. В вечернее время, когда автомобилей на дороге становится меньше, многие водители превышают скоростной режим — а это одна из самых оживленных улиц города, на которой расположены парки, кафе и рестораны.