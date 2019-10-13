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14.10.2019 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)


Уважаемые женщины-матери Дубровенщины!

От всего сердца поздравляем вас с прекрасным праздником — Днем матери, который, по доброй традиции отмечаем 14 октября. Истоки этого праздника — в глубоком уважительном отношении к женщине-матери. Благодаря маме, ее любви, заботе и участию в определении нашей дороги в жизни, мы добиваемся своих целей. Никто не любит нас так безответно и верно, как мама. Она дает нам первые уроки нравственности и духовности, доброты и нежности. Сегодня женщины не только растят и воспитывают детей, занимаются домашним хозяйством, но и добросовестно трудятся в различных социально-­производственных сферах, принимают активное участие в общественной жизни района. Самое теплое поздравление тем матерям, которым пришлось быть участницами Великой Отечественной войны, работать в тылу, нести неслыханные тяготы оккупации, вдовства и одиночества. Но вы и теперь самые лучшие бабушки, самые мудрые женщины, самые достойные хранительницы семейного очага. Слова поздравлений и наилучших пожеланий адресуем многодетным и молодым мамам, женщинам, воспитывающим детей в приемных и опекунских  семьях.
Желаем всем вам крепкого здоровья, счастья, любви и согласия в семье, успеш­ной реализации ваших жизненных планов.

РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ.
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ.

 
 
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Уважаемые женщины-матери Дубровенщины! От всего сердца поздравляем вас с прекрасным праздником — Днем матери, который, по доброй традиции отмечаем 14 октября.
 
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