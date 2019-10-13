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На «АвтоВАЗе» задержали слесаря, который воровал ключи от новых Lada Granta

14.10.2019 15:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На «АвтоВАЗе» поймали вора, похищавшего ключи зажигания от новых Lada Granta. Об этом сообщает «Лада.Онлайн» со ссылкой на корпоративную газету «ВА-Волжский Автостроитель».


Фото: «АвтоВАЗ»

По данным издания, кражи начались с 2 сентября. Деятельность вора приносила существенный вред предприятию, так как в автомобилях приходилось демонтировать замок зажигания из рулевой колонки и замки во всех дверях, после чего устанавливать новый комплект с номерными ключами, вносить соответствующие изменения во все документы.

Специалисты безопасности, получившие сведения о ставших уже регулярными кражах, приняли меры, установив круглосуточный контроль на линии сборки, и 13 сентября с поличным задержали одного из слесарей цеха. Выяснилось, что ключи и прочие детали мужчина продавал.

Работника завода уволили с предприятия. Сейчас полиция готовит материалы для передачи в суд.

 
 
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Работника завода уволили с предприятия. Сейчас полиция готовит материалы для передачи в суд.
 
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