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Я тебя люблю по-особенному. Самый трогательный праздник — День Матери — отмечают на Вороновщине
14.10.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Золотой листопад поздравлений и комплиментов устроили для своих мамочек воспитанники Вороновского ЦКРОиР. А помощниками ребятам выступила районная организация РОО «Белая Русь» — подарки и цветы пришлись кстати.
Особенные детки очень привязаны к мамам, поэтому праздничный концерт получился очень трогательным и милым. Как же ребята старались передать всю теплоту их маленьких сердечек! Зачастую им сложно выразить чувства словами, но лучики-улыбки, крепкие объятия и творчество сделали свое дело. Утренник удался!
Галина ШЛЕМПО.
Фото Олега БЕЛЬСКОГО.
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Золотой листопад поздравлений и комплиментов устроили для своих мамочек воспитанники Вороновского ЦКРОиР. А помощниками ребятам выступила районная организация...
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