Я тебя люблю по-особенному. Самый трогательный праздник — День Матери — отмечают на Вороновщине

Источник материала: Вороновская газета





Золотой листопад поздравлений и комплиментов устроили для своих мамочек воспитанники Вороновского ЦКРОиР. А помощниками ребятам выступила районная организация РОО «Белая Русь» — подарки и цветы пришлись кстати.

Особенные детки очень привязаны к мамам, поэтому праздничный концерт получился очень трогательным и милым. Как же ребята старались передать всю теплоту их маленьких сердечек! Зачастую им сложно выразить чувства словами, но лучики-улыбки, крепкие объятия и творчество сделали свое дело. Утренник удался!

Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.









































