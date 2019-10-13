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Я тебя люблю по-особенному. Самый трогательный праздник — День Матери — отмечают на Вороновщине

14.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Я тебя люблю по-особенному. Самый трогательный праздник — День Матери — отмечают на Вороновщине

Золотой листопад поздравлений и комплиментов устроили для своих мамочек воспитанники Вороновского ЦКРОиР. А помощниками ребятам выступила районная организация РОО «Белая Русь» — подарки и цветы пришлись кстати.

Особенные детки очень привязаны к мамам, поэтому праздничный концерт получился очень трогательным и милым. Как же ребята старались передать всю теплоту их маленьких сердечек! Зачастую им сложно выразить чувства словами, но лучики-улыбки, крепкие объятия и творчество сделали свое дело. Утренник удался!

Галина ШЛЕМПО. 

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.


Я тебя люблю по-особенному. Самый трогательный праздник — День Матери — отмечают на Вороновщине
Я тебя люблю по-особенному. Самый трогательный праздник — День Матери — отмечают на Вороновщине
Я тебя люблю по-особенному. Самый трогательный праздник — День Матери — отмечают на Вороновщине
Я тебя люблю по-особенному. Самый трогательный праздник — День Матери — отмечают на Вороновщине
Я тебя люблю по-особенному. Самый трогательный праздник — День Матери — отмечают на Вороновщине
Я тебя люблю по-особенному. Самый трогательный праздник — День Матери — отмечают на Вороновщине
Я тебя люблю по-особенному. Самый трогательный праздник — День Матери — отмечают на Вороновщине
Я тебя люблю по-особенному. Самый трогательный праздник — День Матери — отмечают на Вороновщине
Я тебя люблю по-особенному. Самый трогательный праздник — День Матери — отмечают на Вороновщине
Я тебя люблю по-особенному. Самый трогательный праздник — День Матери — отмечают на Вороновщине

 
 
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Золотой листопад поздравлений и комплиментов устроили для своих мамочек воспитанники Вороновского ЦКРОиР. А помощниками ребятам выступила районная организация...
 
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