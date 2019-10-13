Как принято отмечать День матери в разных странах

Источник материала: Новости Дзержинска

Праздники в честь матерей существуют с незапамятных времен. Древние греки почитали мать всех богов Гею, римляне возносили богиню Кибелу, а кельты – Бриджит.

История праздника

В Средние века европейцы отправляли своих чад "на вольные хлеба", подальше от родного дома. Заработанные деньги отправлялись в бюджет семьи. А так как и родители, и дети скучали вдали друг от друга, был объявлен день, когда вся семья воссоединялась.

Дети приезжали домой и дарили подарки матерям – букеты цветов и свежие яйца. Праздничное ощущение придавал и "материнский торт" – синель, у которого была своя "особая" рецептура. Каждый пытался уделить матери как можно больше внимания.

В 1907 году американка Анна Джарвис была настолько убита горем после смерти своей мамы, что решила объявить день памяти матерей в США. Она попыталась "достучаться" до всех законодательных органов и убедить их в необходимости проведения этого праздника. Через три года ее предложение было одобрено, а День матери учрежден в Америке.

После Америки этот день переняли 23 страны мира. В России этот день начали отмечать с 1998 года, а в Беларуси – с 1996 года. Интересно, что в разных странах отмечают Дни матери в разные дни. В Беларуси – 14 октября.

Как же отмечается День матери в других странах?

В США существует интересная традиция – люди прикалывают цветок гвоздики к элементам одежды. Если это красная гвоздика – мама находится в полном здравии, а если белая – гвоздика выступает как память о матери.

В Австрии празднование Дня матери схоже с празднованием Восьмого марта. В школе проводятся творческие концерты, дети делают подарки своими руками и дарят букетики матерям.

В Италии традиционным подарком считают сладкое – шоколад, пирожные и торты.

Канадские дети готовят мамам праздничные завтраки и приносят их в постель и также дарят маленькие презенты. Бабушки и мамы освобождаются от своих привычных обязанностей – мытья посуды, уборки и готовки.

В Финляндии в этот день поднимают флаги, покупают подарки и прилагают все усилия для того, чтобы этот день стал одним из самых простых и ленивых для мам.

В Беларуси и России в этот день проводятся разнообразные мероприятия – концерты, лекции, выставки. В школах принято выпускать стенгазеты, рисовать открытки и плакаты. Никто не забывает подарить подарок, отправить теплое смс-поздравление или просто провести время с самым родным человеком.

Сегодня в Беларуси, России и других странах особую популярность получил праздничный хештег #mothersday или #деньматери. Под этими тегами люди публикуют поздравления для самых родных женщин.



