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В Подмосковье избили двукратную чемпионку мира по боксу

14.10.2019 16:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Серебряный призер Олимпийских игр боксер Софья Очигава подверглась нападению в Московской области, сообщает telegram-канал baza.


Фото: allfight.ru

На Софью на лестничной клетке жилого дома еще 1 октября напал ее сосед с ножом. Утверждается, что он избил ее и угрожал убийством, усмирить мужчину смогли только приехавшие полицейские.

Из-за чего возник конфликт, пока устанавливается. Травмы были классифицированы как легкий вред здоровью. Полиция уже возбудила уголовное дело, с нападавшего взята подписка о невыезде.

В активе 32-летней спортсменки помимо серебра Игр в Лондоне-2012 также два золота чемпионатов мира и три золотых медали чемпионатов Европы.

 
 
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На 32-летнюю россиянку напали в подъезде жилого дома.
 
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