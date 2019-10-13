В Подмосковье избили двукратную чемпионку мира по боксу

Источник материала: Tut.by

Серебряный призер Олимпийских игр боксер Софья Очигава подверглась нападению в Московской области, сообщает telegram-канал baza.



Фото: allfight.ru

На Софью на лестничной клетке жилого дома еще 1 октября напал ее сосед с ножом. Утверждается, что он избил ее и угрожал убийством, усмирить мужчину смогли только приехавшие полицейские.

Из-за чего возник конфликт, пока устанавливается. Травмы были классифицированы как легкий вред здоровью. Полиция уже возбудила уголовное дело, с нападавшего взята подписка о невыезде.

В активе 32-летней спортсменки помимо серебра Игр в Лондоне-2012 также два золота чемпионатов мира и три золотых медали чемпионатов Европы.