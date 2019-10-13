







На совещании с айтишниками Александр Лукашенко обмолвился любопытной фразой , которая выдает реальное отношение белорусских властей к развитию информационных технологий: , которая выдает реальное отношение белорусских властей к развитию информационных технологий:





– Землю пахать, гайки точить, создавать продукты машиностроения и прочее – это останется еще надолго, если не навсегда. Хотя «цифра» пронизывает все отрасли, и эти в том числе. От этого мы не уходим и уходить не собираемся.





Судя по этой фразе, руководитель страны до сих пор не осознал, что советская модель экономики с большими заводами, колхозами и станками, которые можно «пощупать руками», уже давно не работает в Беларуси. Несмотря на миллиардные дотации из бюджета.





Промышленность Беларуси, оставшаяся в наследство с советских времен, замедляется уже много лет подряд. И, как камень, тянет за собой всю страну.





Красноречиво показывает эту картину недавнее высказывание одного из белорусских айтишников.









Гендиректор VP Capital Николай Марковник, общаясь с журналистами, отметил, что белорусский Парк высоких технологий только за первое полугодие 2019-го принес стране около миллиарда долларов валовой выручки.





– Еще порядка 350 млн долларов – это налоговый эффект от деятельности ПВТ. Если бы его не было, то ВВП Беларуси сейчас бы не рос, а падал, – заметил он.





Выходит, что белорусский IT-сектор сейчас напоминает небольшой, но эффективный моторчик, который плывет против течения и тащит за собой тяжелую баржу, полную металлолома, граблей и гаек.





А капитан корабля наотрез отказывается выбрасывать за борт лишний груз, приговаривая: «Это останется еще надолго, если не навсегда».





Правда?