ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За краску на здании Мингорсуда возбудили дело о "хулиганстве"

14.10.2019 15:46 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Стало известно, что фигурантам, которых подозревают в забрасывании здания Минского городского суда краской 25 сентября накануне суда над Дмитрием Полиенко, грозит до шести лет лишения свободы, пишет "Новы Час".



"Заведено уголовное дело по статье 339 "Хулиганство", а не 341 "Порча имущества", как сообщалось ранее, — сообщил в фейсбуке активист Вячка Косинеров. — Статья 339 ч.2 УК РБ подразумевает лишение свободы на срок до 6 лет. Отметим, что все это в отношении двух абсолютно невинных людей. Но главное, что ребята сейчас на свободе".

Напомним, на 25 сентября в Минском городском суде был назначен судебный процесс над социальным активистом Дмитрием Полиенко. Утром на стене суда были замечены красные пятна краски, которые через некоторое время были закрашены. 

10 октября в связи с этим были проведены обыски у столинских социальных активистов. Правозащитникам стало известно, что внимание силовиков было направлено ​​на Сергея Невдоха и Сергея Сазоновича.
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стало известно, что фигурантам, которых подозревают в забрасывании здания Минского городского суда краской 25 сентября накануне суда над Дмитрием Полиенко, грозит...
 
Новости дня
Новости разные
 
833 погибших за раз. Как немецкая подлодка взорвала линкор в самой защищенной британской гавани
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
14.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика