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Первое транспортное кольцо в Минске закончат строить в 2021 году

14.10.2019 15:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первое транспортное кольцо в Минске достроят в 2021 году

Дорожные работы на участке от пр. Дзержинского до ул. Толстого начнутся в декабре 2019 года. 

Как отметил главный инженер ГП «Гордорстрой» Василий Тибеж, ул. Толстого расширят и реконструируют. Протяженность отрезка составит 700 м, что разгрузит движение со стороны проспектов Дзержинского и Жукова. После чего возможна реконструкция самого длинного путепровода в городе.

По его словам, там будет ряд объектов, которые подпадают под снос – 48 хозпостроек, зданий и сооружений, на их месте будет построена обводная ветка с Брестского направления железной дороги, а также железнодорожный путепровод.
 
Теги: Минск
 
 
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Первое транспортное кольцо в Минске достроят в 2021 году
 
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