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Нацбанк успокаивает: с Россией обсуждается не унификация, а гармонизация банковского надзора
Источник материала: Партизан
Заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Сергей Калечиц заявил журналистам, что белорусская и российская стороны ведут переговоры не об унификации банковского надзора, а о гармонизации.
«То есть, например, если наш банк хочет прийти на российский рынок или российский инвестор прийти и организовать банк здесь, он должен понимать, что эти требования достаточно гармонизированы. Они не единые, не одинаковые, но близкие, чтобы просто создать удобство и для предприятий, и для банков», — цитирует БелТА Калечица.
Тем временем ранее «Коммерсант»
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Заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Сергей Калечиц заявил журналистам, что белорусская и российская стороны ведут переговоры не об...
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