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Калифорния запретила издеваться над животными: ни шуб, ни цирка
Источник материала: Партизан
Калифорния стала первым американским штатом, полностью запретившим производство и продажу продукции из меха животных. Штат также резко ограничил использование животных в цирках.
Губернатор Гейвин Ньюсом подписал закон, объявляющий незаконными производство, продажу и даже пожертвования любых новых вещей, сделанных с использованием меха животных. Закон вступает в силу с 2023 года.
Закон не коснется подержанных изделий, продуктов таксидермии, добычи охотников, имеющих лицензию, а также мехов, используемых племенами коренных американских народов в религиозных целях.
Нарушителям запрета грозит штраф до 500 долларов, а за повторное нарушение – до 1000 долларов.
«Подписание [закона] подчеркивает тот факт, что современные потребители просто не хотят, чтобы животные испытывали ужасную боль и страх ради моды», – заявила глава американского Общества за гуманное обращение с животными Китти Блок.
В то же время Американский информационный совет по пушнине осудил запрет, назвав его частью «радикальной веганской повестки», и пригрозил оспорить его в суде.
Кроме запрета на меховые изделия, Ньюсом также одобрил запрет на использование большинства животных в цирках. Исключение будет сделано для собак и лошадей.
«Калифорния является лидером в вопросах благополучия животных, и сегодня это лидерство включает запрет на продажу меховых изделий, – говорится в заявлении Ньюсома. – Но наши действия гораздо шире этого. Мы заявляем миру, что такие прекрасные животные, как медведи и тигры, не должны быть на трапециях или прыгать через огонь».
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Калифорния стала первым американским штатом, полностью запретившим производство и продажу продукции из меха животных. Штат также резко ограничил использование...
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