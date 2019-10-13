Калифорния запретила издеваться над животными: ни шуб, ни цирка









Губернатор Гейвин Ньюсом подписал закон, объявляющий незаконными производство, продажу и даже пожертвования любых новых вещей, сделанных с использованием меха животных. Закон вступает в силу с 2023 года.





Закон не коснется подержанных изделий, продуктов таксидермии, добычи охотников, имеющих лицензию, а также мехов, используемых племенами коренных американских народов в религиозных целях.





Нарушителям запрета грозит штраф до 500 долларов, а за повторное нарушение – до 1000 долларов.





«Подписание [закона] подчеркивает тот факт, что современные потребители просто не хотят, чтобы животные испытывали ужасную боль и страх ради моды», – заявила глава американского Общества за гуманное обращение с животными Китти Блок.





В то же время Американский информационный совет по пушнине осудил запрет, назвав его частью «радикальной веганской повестки», и пригрозил оспорить его в суде.









Кроме запрета на меховые изделия, Ньюсом также одобрил запрет на использование большинства животных в цирках. Исключение будет сделано для собак и лошадей.





«Калифорния является лидером в вопросах благополучия животных, и сегодня это лидерство включает запрет на продажу меховых изделий, – говорится в заявлении Ньюсома. – Но наши действия гораздо шире этого. Мы заявляем миру, что такие прекрасные животные, как медведи и тигры, не должны быть на трапециях или прыгать через огонь».