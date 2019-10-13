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Калифорния запретила издеваться над животными: ни шуб, ни цирка

14.10.2019 15:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Калифорния стала первым американским штатом, полностью запретившим производство и продажу продукции из меха животных. Штат также резко ограничил использование животных в цирках.



Губернатор Гейвин Ньюсом подписал закон, объявляющий незаконными производство, продажу и даже пожертвования любых новых вещей, сделанных с использованием меха животных. Закон вступает в силу с 2023 года.

Закон не коснется подержанных изделий, продуктов таксидермии, добычи охотников, имеющих лицензию, а также мехов, используемых племенами коренных американских народов в религиозных целях.

Нарушителям запрета грозит штраф до 500 долларов, а за повторное нарушение – до 1000 долларов.

«Подписание [закона] подчеркивает тот факт, что современные потребители просто не хотят, чтобы животные испытывали ужасную боль и страх ради моды», – заявила глава американского Общества за гуманное обращение с животными Китти Блок.

В то же время Американский информационный совет по пушнине осудил запрет, назвав его частью «радикальной веганской повестки», и пригрозил оспорить его в суде.


Кроме запрета на меховые изделия, Ньюсом также одобрил запрет на использование большинства животных в цирках. Исключение будет сделано для собак и лошадей.

«Калифорния является лидером в вопросах благополучия животных, и сегодня это лидерство включает запрет на продажу меховых изделий, – говорится в заявлении Ньюсома. – Но наши действия гораздо шире этого. Мы заявляем миру, что такие прекрасные животные, как медведи и тигры, не должны быть на трапециях или прыгать через огонь».
 
 
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Калифорния стала первым американским штатом, полностью запретившим производство и продажу продукции из меха животных. Штат также резко ограничил использование...
 
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