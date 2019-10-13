Венедиктов: Лукашенко не любит выбирать

«Угрозы меняются. Линии раскола – не только Запад и Восток, но и Север и Юг. Обсуждение этих тем очень важно для всех, кто живет на этой территории, а для Восточной Европы в первую очередь. У нас в Москве привыкли считать все угрозы, в том числе виртуальные, изучать их последствия. Важна не угроза, а ее последствия», – сказал Алексей Венедиктов.





"Беларусь становится ареной борьбы интересов, давайте скажем честно. Не знаю, насколько западные партнеры или Москва заинтересованы в сохранении суверенной Беларуси, но то, что это арена интересов, противоположных интересов, это очевидно, и это не досужие помыслы", ― считает Венедиктов.





Кроме того, Венедиктов считает, что фантомная история распада СССР существует до сих пор, что хорошо видно по действиям Москвы и Киева, и в этом смысле Беларусь находится в очень интересном периоде.





"Если я правильно представляю президента Лукашенко, он вообще не любит выбирать: "Я не должен выбирать между тем и тем, я буду и то, и то". И белорусское национальное государство ― оно же только строится, что такое 20-30 лет для государства?" ― отметил главред "Эха".











