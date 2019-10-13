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В Испании выдали ордер на арест Пучдемона по обвинению в мятеже

14.10.2019 16:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Испании выдали ордер на арест Пучдемона по обвинению в мятеже

Судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал международный и европейский ордера на арест бывшего главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона.

Ордера выданы на основании обвинений в мятеже и растрате госсредств, говорится в сообщении суда.

В настоящее время Пудчемон живет в Бельгии. В эту страну он приехал в конце октября 2017 года, сразу после незаконного провозглашения независимости Каталонии парламентом автономного сообщества, передает ria.ru.

Верховный суд Испании вынес приговоры в отношении 12 политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости и дальнейшему провозглашению независимости региональным парламентом в 2017 году. Девять политиков признаны виновными в мятеже, они приговорены к срокам от 9 до 13 лет заключения. Еще трое – в неподчинении и приговорены к штрафу. Таким образом, суд не согласился с обвинениями прокуратуры, обвинявшей 9 из 12 политиков в организации восстания.

 
 
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Судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал международный и европейский ордера на арест бывшего главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона.
 
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