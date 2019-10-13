Цветы, открытки и жаркие объятия. Чем радуют случчанок в День Матери

Источник материала: Слуцк Город

Сегодня в Беларуси отмечают День Матери. Несколько случчанок рассказали SlutskGorod, чем их сегодня порадовали близкие и поздравили всех мам нашего города с праздником. А заодно поделились мнением, чего в Слуцке им не хватает.

В День матери каждая женщина ждёт сюрприза от своих детей, внуков и мужей. И не важно, будет ли это коробка конфет, цветы или просто тёплые слова. Ведь для многих женщин главное внимание, которое они получают от близких.





Татьяна, мама Владислава

«В этот день ровно 4 года назад я родила сына, и это мой главный подарок на День матери. Сегодня всем мамам хочу пожелать верить в своих детей и чувствовать их. Пусть каждая из нас находит время для себя: почитать книгу, сходить в кино, в сауну, салон красоты, бассейн или на массаж. Ребёнок счастлив, когда счастлива его мама. И для этого надо не забывать о себе, восполнять свой внутренний ресурс».





Наталья, мама Артёма, Тимура и Вирсавии

«Подарки мне подарили ещё вчера, потому что и дети и муж рано выходят из дома, пока мы с малышкой ещё отдыхаем. Сынишки в школе смастерили открытку, а супруг подарил орхидею в вазоне. Они у меня молодцы, ни одного праздника не проходит без их внимания и подарков.

Хочу пожелать всем мамам крепкого здоровья, потому что женщине нужно много сил, чтобы заботиться о своей семье. Пусть ваши дети, не смотря на их возраст, радуют и поменьше огорчают вас, а мужья уважают, ценят и окружают теплом и заботой. И побольше вам счастливых деньков».





Инна, мама Ивана

«Ни для кого не секрет, что любой женщине очень приятно получать подарки и внимание. Мои мужчины с самого утра мне подарили букет роз и порадовали тёплыми словами. Хочу пожелать нашим женщинам терпения, крепкого здоровья, чтобы больше уделяли времени на себя. На мой взгляд, если женщина растворяется в семье и детях – не совсем правильно. Поэтом, милые мамы, уделяйте себе побольше времени, и вы непременно будете красивыми и любимыми».





Ольга, мама Даши

«Конечно, как любая мама, я ждала сюрприза в этот день, поэтому муж и дочь очень старались порадовать меня. Супруг подарил вазон с моими любимыми хризантемами, которые купил накануне втайне от всех. А дочь позвонила из школы и сказала, что чуть задержится, потому что готовит для меня особый сюрприз: нарисовала мой портрет и понесла его в магазин "Радуга", где в честь праздника за такие рисунки, детям дают конфеты.

Дорогие мамы и бабушки! Пусть в этот чудесный праздник ваши близкие окружат вас заботой и любовью, а ваши глаза пусть светятся радостным светом. Любите своих деток вопреки всему, помогайте познавать мир со всей присущей вам мудростью, и не скупитесь на похвалы. Дарите детям своё время, ведь это самый бесценный ресурс. И тогда оно вам вернётся сторицей в виде заботы, внимании и любви. Счастья вам, милые женщины».





Юлия, мама Даниила.

«Сегодня мой сынишка впервые своими руками сделал открытку, и это для меня самый лучший подарок. В День матери хочу пожелать женщинам, чтобы маленькие радости случались не только по праздникам. И каждой из нас желаю побольше терпения, уважения и море любви».





Алёна, мама Давида и Романа.

«С самого утра мои мужчины меня поздравили «обнимашками и целовашками». С их вниманием и любовью никакие материальные подарки несравнимы. Пусть все женщины, которые познали счастье материнства, будут здоровы, счастливы и любимы».

Кроме того женщины поделились своим мнением, чего в городе не хватает мамам с детьми

Мы опросили 15 случчанок, которые рассказали о проблемах молодых мам.

Как выяснилось, в Слуцке мало лавочек в теньке, где можно посидеть с ребёнком и перекусить. Уместным было бы поставить несколько биотуалетов, куда можно свободно завести малыша, а не справлять нужду под ближайшим кустом или на траве. Практически все в один голос завили, что в городе дефицит детских площадок, аттракционов и кафе. Некоторые жаловались на отсутствие хорошего покрытия на тротуарах и высокие бордюры.

Кроме того, две из опрошенных мам сказали, что не мешало бы в детской поликлинике ввести электронную запись. Большая половина женщин были за создание аквапарка или ещё одного детского развлекательного центра.

Однако, не смотря на такие замечания, наш город для всех оказался достаточно практичным, компактным и удобным.

Дорогие женщины! SlutskGorod поздравляет вас с Днём Матери, желает крепкого здоровья, радости, любви и мира!



Ольга Кононович

Slutsk-Gorod.by