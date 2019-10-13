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В Слуцке впервые с 2011 года родилась тройня

14.10.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Слуцке впервые с 2011 года родилась тройня

Разноцветные воздушные шары и большой букет красивых роз напоминают о недавнем счастливом событии в семье Славутич: Дарья и Александр стали мамой и папой, причем сразу у них родились три дочери - Виктория, Екатерина и Анастасия. Это первая тройня в Слуцком с 2011 года.

А еще молодая семья в августе отметила бумажную свадьбу - и такой вот прекрасный подарок к первой годовщине.

После ультразвукового исследования женщине сообщили, что детей будет трое, а та расплакалась: как выносить, что потом делать? Позвонила маме, а та решила, что Даша шутит. Ну а мужу сказала только, что все хорошо - думала, как же новость сообщить. Вечером дала ему прочитать заключение. Александр не увидел сразу главной строки, а когда все же заметил, первая реакция - как три?

— Каждый ужин проходит у нас за разговорами, а в тот день сидели в тишине - осмысляли, рассказывает Дарья.

Сегодня они вспоминают эти моменты с улыбкой, счастливы в своем новом статусе родителей тройни, хотя и не совсем представляли, как и что будет. Катя, Вика и Настя спокойно сопят в своих кроватках. Чтобы не путать своих дочек, на ручки им повязали разного цвета ниточки. Бывает, как и все дети, девочки беспокоятся, бывают и бессонные ночи, но все вместе справляются, говорит Дарья.

В заботах о малышках заняты три мамы: Дарье помогают мама мужа и ее мама. Конечно, Александр - сильная поддержка, и папа не остается в стороне. Пока дочурки спят, молодая мама старается что-то сделать и обязательно дать отдохнуть Александру. А он всегда подменит ее, если потребуется.

Даша - очень заботливая мама, трудолюбивая, добрая, говорит о ней муж Александр. И по жизни, как говорят, шустрик. Она с улыбкой рассказывает, как вместе со своей мамой училась кормить и пеленать своих младенцев в родильном отделении.

Дарья и Александр настроены позитивно. За время общения ни разу не пожаловались, что устают, не хватает времени на что-то еще кроме присмотра за девочками. Заботиться друг о друге, понимать, уступать, если надо, и обязательно находить компромисс, разговаривать, когда случаются ссоры - это, считает семья, очень важно в совместной жизни.

Главное, говорят, чтобы дочурки здоровыми росли, а все остальное будет. В вопросах воспитания они опираются на пример родительских семей, как воспитывали их. Да и мамино сердце, отмечает Даша, знает, как надо.


Слуцкий край

опубликовано в переводе и с незначительными сокращениями
 
Теги: Новости
 
 
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Разноцветные воздушные шары и большой букет красивых роз напоминают о недавнем счастливом событии в семье Славутич: Дарья и Александр стали мамой и папой, причем...
 
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