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Максимальное наказание получил водитель Mercedes GL за аварию, где погибли двое взрослых и трое детей
Источник материала: Tut.by
В суде Березовского района 14 октября огласили приговор 31-летнему жителю Белоозерска Андрею Букрабе за ДТП, в котором погибли пять человек — двое взрослых и трое детей.
Суд признал Андрея Букрабу виновным в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть пяти человек. Ему назначили 10 лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщили TUT.BY в суде Березовского района.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
ДТП, за которое судили Андрея Букрабу, произошло 7 июля. В тот день он сел пьяным за руль Mercedes GL, который принадлежал его отцу, и повез девять пассажиров в сторону Белоозерска. По дороге обвиняемый не справился с управлением, и внедорожник опрокинулся в обводной канал Березовской ГРЭС. По данным следствия, в момент аварии скорость автомобиля составляла 90 км/ч, а освидетельствование водителя показало 1,59 промилле.
В результате ДТП погибли пять человек. Из них трое — дети: девятилетний мальчик и две девочки, четырех и девяти лет. По заключению судмедэкспертизы, причиной их смерти стала механическая асфиксия вследствие утопления.
Обвиняемый свою вину признал полностью. Родственники погибших, которые выступали на суде в качестве потерпевших, попросили наказать его по всей строгости закона.
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Максимальное наказание получил водитель Mercedes GL за аварию, где погибли двое взрослых и трое детей
Суд назначил ему максимальное наказание.
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