Максимальное наказание получил водитель Mercedes GL за аварию, где погибли двое взрослых и трое детей

Источник материала: Tut.by

В суде Березовского района 14 октября огласили приговор 31-летнему жителю Белоозерска Андрею Букрабе за ДТП, в котором погибли пять человек — двое взрослых и трое детей.





Суд признал Андрея Букрабу виновным в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть пяти человек. Ему назначили 10 лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщили TUT.BY в суде Березовского района.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ДТП, за которое судили Андрея Букрабу, произошло 7 июля. В тот день он сел пьяным за руль Mercedes GL, который принадлежал его отцу, и повез девять пассажиров в сторону Белоозерска. По дороге обвиняемый не справился с управлением, и внедорожник опрокинулся в обводной канал Березовской ГРЭС. По данным следствия, в момент аварии скорость автомобиля составляла 90 км/ч, а освидетельствование водителя показало 1,59 промилле.

В результате ДТП погибли пять человек. Из них трое — дети: девятилетний мальчик и две девочки, четырех и девяти лет. По заключению судмедэкспертизы, причиной их смерти стала механическая асфиксия вследствие утопления.

Обвиняемый свою вину признал полностью. Родственники погибших, которые выступали на суде в качестве потерпевших, попросили наказать его по всей строгости закона.