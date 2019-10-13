В 2020 году в обращение выпустят новые купюры в 20 и 50 рублей. Что изменится

Источник материала: Tut.by

В 2020 году в обращение выйдут обновленные купюры в 20 и 50 рублей. Эту информацию FINANCE.TUT.BY подтвердили в пресс-службе Нацбанка.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

О решении модицифицировать некоторые банкноты Нацбанке объявил в сентябре 2018 года. Вводить их в обращение решили постепенно. В мае 2019 года в ходу появились обновленные купюры в 5 и 10 рублей, а в 2020 году придет очередь купюр в 20 и 50 рублей. Но когда именно это произойдет, пока неизвестно.

Решение о печати новых банкнот в Нацбанке объясняли тем, что у бумажных денег мелкого и среднего номинала небольшой срок службы, а потому со временем они становятся ветхими и их необходимо заменять. К увеличению денежной массы это не приведет.

Вместе с тем новые купюры заодно решили модифицировать. Во-первых, с них уберут реквизит «Старшыня Праўлення» и факсимиле подписи бывшего председателя правления Петра Прокоповича, который не возглавляет Нацбанк с 2011 года. Во-вторых, на банкоте номиналом 50 рублей изменят орфографическую ошибку. Согласно новой редакции Правил белорусской орфографии и пунктуации, которая вступила в силу в 2010 году, нужно писать «пяцьдзясят». Однако старые купюры были отпечатаны раньше, и потому надпись на них была сделана по старым правилам — «пяцьдзесят». В-третьих, изображение архитектурных памятников на банкнотах собираются привести «в соответствие с актуальным внешним видом» и подписать. И в-четвертых, на купюрах появятся дополнительная степень защиты.

Ранее начальник главного управления наличного денежного обращения Нацбанка Сергей Гайко рассказывал , что обновленные 20-ки и 50-ки, как и 5-ки и 10-ки, будут печататься на российской фабрике «Гознака». Деньги, которые вошли в обращение в 2016 году, печатали в Великобритании.

После введения в обращение новых банкнот номиналом 20 и 50 рублей, старые (2009 года) останутся законным платежным средством.