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В Стокгольме объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике
Источник материала: СТВ
Новости мира. В Стокгольме объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике. Она присуждена «За экспериментальный подход в борьбе с глобальной бедностью» трем специалистам из Массачусетского института.
Вручение наград состоится 10 декабря. Примечательно, что Нобелевскую премию по экономике учредил Банк Швеции, она вручается раз в год и является самой престижной премией в области экономики.
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Новости мира. В Стокгольме объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике. Она присуждена «За экспериментальный подход в борьбе с глобальной бедностью»...
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