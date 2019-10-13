Американка показала, как наркотики изменили ее сына за семь месяцев

Источник материала: Tut.by

Жительница американского штата Миссури Дженнифер Сальфен-Трейси опубликовала в Facebook пост о том, как наркотики изменили ее сына.

Женщина рассказала, что ее старший сын Коди Бишоп страдает от наркотической зависимости. Он стал бездомным, и новостей от него мама не получала несколько недель. Разница между двумя снимками — семь месяцев.

— Я сомневалась, стоит ли публиковать это, но так много людей спрашивают о том, как у него дела, что я решила, стоит показать. Так много семей страдают от той же проблемы, но просто не говорят об этом.