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Американка показала, как наркотики изменили ее сына за семь месяцев
Источник материала: Tut.by
Жительница американского штата Миссури Дженнифер Сальфен-Трейси опубликовала в Facebook
Женщина рассказала, что ее старший сын Коди Бишоп страдает от наркотической зависимости. Он стал бездомным, и новостей от него мама не получала несколько недель. Разница между двумя снимками — семь месяцев.
— Я сомневалась, стоит ли публиковать это, но так много людей спрашивают о том, как у него дела, что я решила, стоит показать. Так много семей страдают от той же проблемы, но просто не говорят об этом.
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