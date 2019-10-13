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Разведчики стран ОДКБ начали учения в Беларуси
Источник материала: Партизан
Специальные учения с силами и средствами разведки государств-членов ОДКБ «Поиск-2019» начались на полигоне Обуз-Лесновский в Бресткой области 14 октября, сообщает Министерство обороны.
В учениях задействованы около 2000 военнослужащих из Беларуси, Армении, Казахстана, России, Кыргызстана и Таджикистана, а также более 250 единиц техники, в том числе авиационной.
В ходе учений будут отработаны практические действия при локализации приграничного вооруженного конфликта, организация засад, блокирование незаконных вооруженных формирований, освобождение населенных пунктов, действия по подготовке и выводу в назначенные районы разведывательных подразделений. В рамках учения будет проводиться войсковая, специальная, радиоэлектронная, инженерная и артиллерийская разведка.
Учения пройдут на четырех полигонах Беларуси с 14 по 18 октября.
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Специальные учения с силами и средствами разведки государств-членов ОДКБ «Поиск-2019» начались на полигоне Обуз-Лесновский в Бресткой области 14 октября, сообщает...
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