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Разведчики стран ОДКБ начали учения в Беларуси

14.10.2019 17:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Специальные учения с силами и средствами разведки государств-членов ОДКБ «Поиск-2019» начались на полигоне Обуз-Лесновский в Бресткой области 14 октября, сообщает Министерство обороны.

В учениях задействованы около 2000 военнослужащих из Беларуси, Армении, Казахстана, России, Кыргызстана и Таджикистана, а также более 250 единиц техники, в том числе авиационной.

В ходе учений будут отработаны практические действия при локализации приграничного вооруженного конфликта, организация засад, блокирование незаконных вооруженных формирований, освобождение населенных пунктов, действия по подготовке и выводу в назначенные районы разведывательных подразделений. В рамках учения будет проводиться войсковая, специальная, радиоэлектронная, инженерная и артиллерийская разведка.

Учения пройдут на четырех полигонах Беларуси с 14 по 18 октября.
 
 
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Специальные учения с силами и средствами разведки государств-членов ОДКБ «Поиск-2019» начались на полигоне Обуз-Лесновский в Бресткой области 14 октября, сообщает...
 
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