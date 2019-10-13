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В витебской армии солдату выстрелили в глаз холостым патроном
Источник материала: Партизан
В витебской армии произошло ЧП.
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Совсем недавно витебская бригада принимала участие в учениях на территории Гомельской и Могилёвской областей. Сейчас, по данным Nexta, десантник выстрелил солдату прямо в глаз холостым зарядом. Парень лишился органа зрения и останется с инвалидностью. Вскоре он будет комиссован.
Есть предположение, что на виновника заведут уголовное дело. Это зависит от многих факторов и настоящих мотивов, в которых разбирается следствие: стал ли выстрел покушением на умышленное убийство, попыткой побаловаться или же нелепой случайностью. Интересно, что на момент написания заметки на сайте Минобороны информации об инциденте еще не появилось.
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В витебской армии произошло ЧП.
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