Прокопеня решил менять школьную систему. Смотрите, как

пишет Виктор Прокопеня. – Образованию будет уделяться самое пристальное внимание и планируется проведение еще, как минимум одного совещания по этому вопросу. – Президент подчеркнул, что в образовании бардак, и, если это не будет исправлено, то скоро у министерства образования будет новый министр, –Виктор Прокопеня. – Образованию будет уделяться самое пристальное внимание и планируется проведение еще, как минимум одного совещания по этому вопросу.





Что бы мне хотелось обсудить на таком совещании:





- переформатировать Наблюдательный Совет Минобразования: добавить независимых экспертов, пересмотреть состав и структуру.





- разрешить спонсорскую помощь в учреждения образования (УО) по упрощенной схеме: они без проблем принимают от компаний софт, сертификаты на курсы и т.д.





- выявить бюрократическую документальную нагрузку на педагогов: провести независимый аудит документооборота в системе образования.





- в сфере образования не вводить новых лицензий и регулирования – достаточно того, что есть: отрасль должна быть свободна для быстрого развития.





- упростить аккредитацию для частных УО: их можно перевести в ПВТ и наделить статусом «экспериментальной» площадки.





Ввести типовой договор между школой и родителями:





- разграничить, кто за что отвечает, прописать возможные конфликтные ситуации и пути их разрешения. Территория школы – зона ответственности педагогов, вне – родителей, которых нужно вовлечь в образовательный процесс.





- разработать алгоритмы работы в ситуации с противоправными действиями ученика в отношении учителя или других учеников. Методики, которые есть, не работают.





- изменить структуру УО в стране: убрать районные отделы образования, подчинить все управления образования Минобразования. Дать каждой школе свой баланс, счет в банке, обязать публиковать отчетность и систему премий учителям.









Сделать открытой статистику по направлениям деятельности системы образования, включая вопросы охраны детства, защиты детей и их прав. Дополнить сайты всех организаций системы Минобразования разделами «Статистика» и обновлять их.





Публиковать данные о финансировании школы и расходах: это усилит доверие родителей к администрации, поможет понять потребность в финансировании:





- поднять учителям зарплату: средняя зарплата учителя 886 руб. Средняя зарплата в стране 1117 руб. Нужно $186 млн в год, чтобы поднять зарплату учителей до средней в стране. По мировому опыту – как только зарплата учителя сравнивается со средней, система образования качественно меняется.





- сделать прозрачным премирование педагогов: они часто не знают, за что получают деньги, все на откупе руководителя, что рождает любимчиков и угнетаемых.





- внедрить в школах дистанционное образование, упростить и сделать электронным договор о таком обучении: так дети из разных стран смогут учиться у нас.





- максимально оцифровать контент: учебная программа должна быть доступна из любой точки мира, в любое время, с любого устройства.





- сделать работу над заданиями командной: большинство заданий ученики делают индивидуально. Нужно добавить занятия, где они решают проблемы в группах.





- ввести раннюю профилизацию: привлечь к этому компании, заинтересованные в выявлении одаренных детей. Дети должны понимать, как будет выглядеть их будущая профессия – посещая предприятия, могут сделать осознанный выбор.





- пересмотреть учебники: адаптировать под нас лучшие иностранные пособия и пригласить лучших мировых авторов к созданию белорусских учебников.





Разрешить педагогам формировать до 30% тем по своим предметам:





- в старших классах разрешить ученикам выбирать до 30% дисциплин, отказываться от одних в пользу других.





- ввести в школах «Основы ведения бизнеса».





- университетскую программу дополнить дисциплинами, чтобы с дипломом бакалавра получать диплом по бизнес-администрированию (по желанию) и многое другое.