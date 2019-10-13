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В Беларуси хотят выдавать IT-кредиты

14.10.2019 16:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси хотят выдавать IT-кредиты с отсрочкой платежа на два года. Это беспроцентные кредиты на образование в сфере информационных технологий.

Об этом после совещания у главы государства рассказал Виктор Прокопеня, передает "Еврорадио".

По его словам,  каждый белорус сможет получить такой кредит за счёт средств Парка высоких технологий на 5 лет. Предварительная сумма — до 6000 BYR. При этом будет действовать отсрочка платежа на два года, затем кредит можно будет погасить в течение трёх лет равными платежами. 

"ИТ-кредиты – простое решение. Оно изменит настроение людей в стране, — пишет Прокопеня. — Декрет о ПВТ 2.0 был не просто подписанным документом. Посмотрите, как изменилось настроение белорусских айтишников. Как поменялось настроение тех, кто приезжает к нам из России и Украины. Мы даем хорошие релокационные пакеты, а зарплаты в сфере начинают превышать украинские и российские – серьезный вызов для этих рынков".

Предприниматель уверен, что сейчас нужен следующий шаг — чтобы в IT было выгодно работать не только айтишникам, но и всем остальным. Он рассказал, что будет создана группа, которая займётся разработкой проекта по IT-кредитам.


"В нее может войти каждый, кто, как и мы, горит этой идеей, верит в нее и видит, как ее можно улучшить. Пишите в комментариях к этому посту если бы вы хотели в нее войти".

Также Александр Лукашенко поддержал идею о создании IT-университета. Он должен заработать уже в новом учебном году.

"Это предложение не только IТ-сообщества, но и ведущих наших вузов: БГУ и БГУИР", — рассказал первый заместитель премьера Александр Турчин. По его словам, уже в ближайшее время Лукашенко получит проект нормативного правового акта, который будет регулировать деятельность нового учреждения образования.
 
 
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В Беларуси хотят выдавать IT-кредиты с отсрочкой платежа на два года. Это беспроцентные кредиты на образование в сфере информационных технологий.
 
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