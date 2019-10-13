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"Кто потом ответит, если у такого сооружения рухнет крыша?"
Источник материала: Партизан
Член одного из предыдущих составов Совета по развитию предпринимательства бизнесмен Виктор Маргелов не исключает, что разговор об очередной либерализации для бизнеса могли завести накануне президентских выборов.
На очередном заседании Совета по развитию предпринимательства, которое прошло в Верховном суде, из уст представителей бизнеса прозвучало: наличие даже отдельных случаев задержаний за совершение нарушений в экономической сфере крайне негативно сказывается на функционировании как конкретных субъектов бизнеса, так и бизнес-среды в целом.
«Заключение руководства предприятия под стражу, как правило, влечет за собой снижение темпов или остановку функционирования бизнеса, разрыв налаженных связей, потерю рынков, невыполнение обязательств перед партнерами, работниками, государством и, в итоге, нередко банкротство, — говорится в обзоре заседания, которое частично было закрыто для прессы. — Более того, примеры уголовных дел в отношении известных предпринимателей отбивают желание заниматься бизнесом у тех людей, которые пока еще не являются таковыми».
— Виктор Егорович, на ваш взгляд, стоит ли ждать быстрой реакции со стороны власти на такое заявление?
— Пока формируется мнение, а что дальше будет – трудно сказать. Однозначно необходима конкретная работа силовых и судебных структур, законодательных органов в этом направлении. Ведь не просто так сегодня бизнесменов и директоров предприятий в тюрьму отправляют – есть, значит, какие-то инструкции, которыми руководствуются правоохранительные органы. Нужен серьезный анализ всего того, что сегодня происходит.
— Пару лет назад была серия задержаний топовых бизнесменов – тогда попали в поле зрения правоохранительных органов Юрий Чиж, Евгений Баскин и другие. Кто-то пару дней посидел в изоляторе и вышел, откупившись десятками миллионов долларов. Есть и другие, более свежие примеры…
— Я немного знаю историю бизнесмена Юрия Аверьянова. Его имущество стоит в десятки раз больше, чем ему насчитали неуплаченных налогов. Но, тем не менее, ему устроили веселую жизнь, он вынужден был уехать, скрывается.
— Так и имущество его продать не могут!
— Да, и люди, которые работают на его предприятиях, мучаются, потому что нет эффективного собственника, годами не принимаются решения. Кому все это выгодно?
И если он на самом деле должен эти деньги, то неужели он не заплатит их? Заплатит, и имуществом пожертвует. Потому что лучше остаться свободным человеком. Тут и спорить нечего!
По некоторым направлениям сегодня, безусловно, стало легче работать. Например, по 488 указу, где речь о лжепредпринимательстве, — откорректировали же и судебную систему, и работу ДФР – они стали по другому смотреть. Значит, все возможно! Надо работать и по другим вопросам.
Но одними призывами ситуацию не изменишь. Может быть, стоит рабочую группу создать и посмотреть, на каком основании сейчас чаще всего лишают свободы бизнесменов.
— Высказывалось мнение еще пересмотреть суммы крупного и особо крупного размеров ущерба, причиненного экономическим преступлением…
— Это правильно. Будем ждать этих решений. Но бизнес-ассоциации к этой работе не привлекают. И наша связь с Советом по развитию предпринимательства сегодня близка к нулю. Но если Совет затронул этот вопрос, значит какая-то работа пойдет. Другой вопрос, не стоит ждать, что перемены наступят уже завтра.
— Впереди президентские выборы. Может, подобный разговор завели в том числе и для того, чтобы получить некоторую лояльность бизнеса? —
— Это тоже нельзя исключать.
Но в любом вопросе важна мера. К сожалению, сейчас много появилось много других крайностей. С одной стороны, не наказывать предпринимателей – это хорошо. Но если еще чуть всё ослабить, могут активизироваться те, кому вообще плевать на законы. В частности, у нас как минимум в Минске ничего не могут сделать с самовольным строительством. И те органы, которые обязаны за этим следить, связаны по рукам и ногам и не могут предъявлять претензий к нарушителям. И в результате у нас самовольное строительство начинает активно поднимать голову. Есть пример, когда строили, например, ресторан без разрешений, затем платили штрафы и начинали работать.
И сегодня есть еще несколько ярких примеров. Люди считают, что лучше самовольно построиться, затем подать документы на то, чтобы легализоваться и заплатить штраф за самовольное строительство. Это выходит на порядок дешевле, чем законно ходить и собирать необходимые согласования, разрешения и так далее. А кто потом ответит, если у такого сооружения рухнет крыша?
— Да, тут, конечно, палка о двух концах…
— Поэтому я и говорю: где мера либерализации? Как сделать так, чтобы все было во благо общества?
Любое лекарство в больших количествах – это яд. И если мы сейчас всех освободим от ответственности за неуплату налоговых платежей, то не получим ли потом Украину, где сорок процентов экономики в теневом секторе?
Результат должен быть благотворным для всех и работать на общество. Безусловно, нельзя подвергать уголовному наказанию людей, которые могут экономически рассчитаться за свои нарушения. Им можно запретить работать, запретить заниматься какой-то деятельностью, если они уже за рамки выходят. Но садить – не стоит.
Но эту меру, повторюсь, тоже нужно подобрать оптимально…
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Член одного из предыдущих составов Совета по развитию предпринимательства бизнесмен Виктор Маргелов не исключает, что разговор об очередной либерализации для...
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