"Кто потом ответит, если у такого сооружения рухнет крыша?"

На очередном заседании Совета по развитию предпринимательства, которое прошло в Верховном суде, из уст представителей бизнеса прозвучало: наличие даже отдельных случаев задержаний за совершение нарушений в экономической сфере крайне негативно сказывается на функционировании как конкретных субъектов бизнеса, так и бизнес-среды в целом.





«Заключение руководства предприятия под стражу, как правило, влечет за собой снижение темпов или остановку функционирования бизнеса, разрыв налаженных связей, потерю рынков, невыполнение обязательств перед партнерами, работниками, государством и, в итоге, нередко банкротство, — говорится в обзоре заседания, которое частично было закрыто для прессы. — Более того, примеры уголовных дел в отношении известных предпринимателей отбивают желание заниматься бизнесом у тех людей, которые пока еще не являются таковыми».





— Виктор Егорович, на ваш взгляд, стоит ли ждать быстрой реакции со стороны власти на такое заявление?





— Пока формируется мнение, а что дальше будет – трудно сказать. Однозначно необходима конкретная работа силовых и судебных структур, законодательных органов в этом направлении. Ведь не просто так сегодня бизнесменов и директоров предприятий в тюрьму отправляют – есть, значит, какие-то инструкции, которыми руководствуются правоохранительные органы. Нужен серьезный анализ всего того, что сегодня происходит.





— Пару лет назад была серия задержаний топовых бизнесменов – тогда попали в поле зрения правоохранительных органов Юрий Чиж, Евгений Баскин и другие. Кто-то пару дней посидел в изоляторе и вышел, откупившись десятками миллионов долларов. Есть и другие, более свежие примеры…





— Я немного знаю историю бизнесмена Юрия Аверьянова. Его имущество стоит в десятки раз больше, чем ему насчитали неуплаченных налогов. Но, тем не менее, ему устроили веселую жизнь, он вынужден был уехать, скрывается.





— Так и имущество его продать не могут!





— Да, и люди, которые работают на его предприятиях, мучаются, потому что нет эффективного собственника, годами не принимаются решения. Кому все это выгодно?





И если он на самом деле должен эти деньги, то неужели он не заплатит их? Заплатит, и имуществом пожертвует. Потому что лучше остаться свободным человеком. Тут и спорить нечего!





По некоторым направлениям сегодня, безусловно, стало легче работать. Например, по 488 указу, где речь о лжепредпринимательстве, — откорректировали же и судебную систему, и работу ДФР – они стали по другому смотреть. Значит, все возможно! Надо работать и по другим вопросам.





Но одними призывами ситуацию не изменишь. Может быть, стоит рабочую группу создать и посмотреть, на каком основании сейчас чаще всего лишают свободы бизнесменов.





— Высказывалось мнение еще пересмотреть суммы крупного и особо крупного размеров ущерба, причиненного экономическим преступлением…





— Это правильно. Будем ждать этих решений. Но бизнес-ассоциации к этой работе не привлекают. И наша связь с Советом по развитию предпринимательства сегодня близка к нулю. Но если Совет затронул этот вопрос, значит какая-то работа пойдет. Другой вопрос, не стоит ждать, что перемены наступят уже завтра.









— Впереди президентские выборы. Может, подобный разговор завели в том числе и для того, чтобы получить некоторую лояльность бизнеса? —





— Это тоже нельзя исключать.





Но в любом вопросе важна мера. К сожалению, сейчас много появилось много других крайностей. С одной стороны, не наказывать предпринимателей – это хорошо. Но если еще чуть всё ослабить, могут активизироваться те, кому вообще плевать на законы. В частности, у нас как минимум в Минске ничего не могут сделать с самовольным строительством. И те органы, которые обязаны за этим следить, связаны по рукам и ногам и не могут предъявлять претензий к нарушителям. И в результате у нас самовольное строительство начинает активно поднимать голову. Есть пример, когда строили, например, ресторан без разрешений, затем платили штрафы и начинали работать.





И сегодня есть еще несколько ярких примеров. Люди считают, что лучше самовольно построиться, затем подать документы на то, чтобы легализоваться и заплатить штраф за самовольное строительство. Это выходит на порядок дешевле, чем законно ходить и собирать необходимые согласования, разрешения и так далее. А кто потом ответит, если у такого сооружения рухнет крыша?





— Да, тут, конечно, палка о двух концах…





— Поэтому я и говорю: где мера либерализации? Как сделать так, чтобы все было во благо общества?





Любое лекарство в больших количествах – это яд. И если мы сейчас всех освободим от ответственности за неуплату налоговых платежей, то не получим ли потом Украину, где сорок процентов экономики в теневом секторе?





Результат должен быть благотворным для всех и работать на общество. Безусловно, нельзя подвергать уголовному наказанию людей, которые могут экономически рассчитаться за свои нарушения. Им можно запретить работать, запретить заниматься какой-то деятельностью, если они уже за рамки выходят. Но садить – не стоит.





Но эту меру, повторюсь, тоже нужно подобрать оптимально…







