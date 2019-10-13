Ученые определили, когда человечество разделилось на бедных и богатых

Источник материала: Tut.by

Ученые из Университета Людвига Максимилиана в Мюнхене определили, когда общество начало расслаиваться на бедных и богатых. Это произошло более четырех тысяч лет назад, сообщается в недавно опубликованном в журнале Science исследовании.



Фото: ABK SOUTH

К такому выводу ученые пришли после анализа ДНК более 100 останков древних людей, обнаруженных возле Аугсбурга в Германии. Эти останки принадлежали людям из центральноевропейских фермерских общин времен позднего неолита и бронзового века (3,3−4,8 тысяч лет назад).

Специалисты пришли к выводу, что мужчины в каждом из захоронений принадлежали к одному роду (до пяти поколений) и были кровными родственниками, а женщины — нет. Это может говорить о том, что в этой местности долгое время сохранялась система, при которой женщины переезжали к мужьям из других краев.

Кроме того, в могилах некоторых людей исследователи обнаружили разнообразные предметы, явно указывающие на их высокий статус — например, медные топоры и кинжалы и драгоценные украшения. Они передавались по наследству. В остальных могилах таких предметов не оказалось.

При этом в погребениях «богачей» нередко находили останки людей явно более низшего сословия. Это говорит о том, что их хоронили в одних и тех же склепах с семьями, которым они служили. Подобная сложная социальная структура напоминает таковую в древнем Риме, правда люди возле Аугсбурга жили примерно за 1500 лет до римлян.

«Это показывает, как далеко уходит в прошлое история социального неравенства в семейных структурах», — отметил Филипп Стокхаммер, профессор, археолог из Мюнхенского университета. «Вывод о том, что богатство унаследовано, а не достигнуто, вероятно, изменит наше понимание древней Европы», — добавила Алисия Вентреска Миллер из Мичиганского университета.