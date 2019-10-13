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Франсис Паре о выступлении за сборную Беларуси: «Не особо об этом думаю»
Источник материала: Tut.by
Форвард минского «Динамо» Франсис Паре высказался касательно возможного выступления за сборную Беларуси.
«Честно скажу, пока не знаю, как будет развиваться история со сборной Беларуси. Вообще не представляю. Сборная пока очень далеко, не особо об этом думаю. Я стараюсь наслаждаться каждым днем в „Динамо“, если потеряешь концентрацию и будешь смотреть далеко вперед, то быстро останешься без работы. Я не хочу этого.
Моя семья счастлива в Минске, дочка ходит в школу, нас здорово приняли. Я просто хочу идти день за днем, хочу забивать, выигрывать с „Динамо“. Над вопросом сборной работает мой агент, он даст мне знать, когда будут подвижки, от меня самого ведь здесь ничего не зависит», — сказал Паре.
Напомним, что Франсис Паре будет натурализован для выступления за сборную Беларуси на домашнем чемпионате мира — 2021.
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Форвард минского «Динамо» Франсис Паре высказался касательно возможного выступления за сборную Беларуси.
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