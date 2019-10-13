Франсис Паре о выступлении за сборную Беларуси: «Не особо об этом думаю»

Источник материала: Tut.by

Форвард минского «Динамо» Франсис Паре высказался касательно возможного выступления за сборную Беларуси.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Честно скажу, пока не знаю, как будет развиваться история со сборной Беларуси. Вообще не представляю. Сборная пока очень далеко, не особо об этом думаю. Я стараюсь наслаждаться каждым днем в „Динамо“, если потеряешь концентрацию и будешь смотреть далеко вперед, то быстро останешься без работы. Я не хочу этого.

Моя семья счастлива в Минске, дочка ходит в школу, нас здорово приняли. Я просто хочу идти день за днем, хочу забивать, выигрывать с „Динамо“. Над вопросом сборной работает мой агент, он даст мне знать, когда будут подвижки, от меня самого ведь здесь ничего не зависит», — сказал Паре.

Напомним, что Франсис Паре будет натурализован для выступления за сборную Беларуси на домашнем чемпионате мира — 2021.